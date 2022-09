Le novità Mapei a Cersaie e Marmomac 2022

Torna Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno: Mapei sarà presente in fiera, da lunedì 26 a venerdì 30 settembre, con le sue nuove proposte sostenibili e all’avanguardia e sostenibili per il settore della ceramica.

Mapei sarà in fiera con due spazi espostivi:

– presso lo stand A2 (Hall 25) presenterà la propria offerta completa dedicata al mondo della ceramica, in grado di rispondere ad ogni esigenza di architetti, progettisti e imprese dalla posa, alla pulizia alla manutenzione;

– presso lo stand A8 (Hall 32) ci sarà uno spazio completamente dedicato agli esperti del settore. Ogni mezz’ora verranno proposte dimostrazioni di prodotto per permettere a posatori ed altri professionisti di conoscere in prima persona l’utilizzo e i vantaggi delle soluzioni Mapei.

Dal 27 a 30 settembre Mapei sarà anche a Marmomac, la più importante fiera mondiale dedicata al marmo e all’intera filiera della produzione litica, nella cornice della città di Verona. Mapei sarà presente in fiera allo stand E2 hall 7 con la propria offerta di soluzioni innovative e sostenibili.