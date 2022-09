Il gruppo Mapei acquisisce Profilpas

Il Gruppo Mapei annuncia l’acquisizione del gruppo Profilpas, multinazionale specializzata nella produzione e vendita di profili per pavimenti e rivestimenti, e complementi di posa.

Fondata nel 1976 da Franco Pasquali a Vigodarzere (Padova), l’azienda oggi produce in Italia e in Polonia, nei due siti di Cadoneghe e di Kutno, occupa oltre 160 dipendenti e ha società commerciali in Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Repubblica Ceca, Russia e negli Emirati Arabi Uniti.

«Con l’entrata nel gruppo Mapei siamo convinti che si apriranno nuove opportunità di crescita e di sviluppo. Il nostro obiettivo è quello di portare il marchio e le tecnologie Profilpas nel mondo», affermano Barbara e Marco Pasquali, amministratori di Profilpas.

«Grazie a una esclusiva gamma di prodotti Profilpas che comprende profili tecnici e di finitura, canaline doccia, distanziatori e sistemi di livellamento per pavimenti e rivestimenti, Mapei potrà arricchire la propria offerta per la posa con prodotti di design, diventando ancor più un punto di riferimento per i professionisti e la distribuzione», dichiara Marco Squinzi, amministratore delegato Mapei.

Veronica Squinzi, amministratore delegato Mapei, conclude: «L’acquisizione di Profilpas e delle sue filiali è coerente con la nostra strategia di crescita anche attraverso acquisizioni mirate che rafforzino il nostro gruppo in termini di mercati e di prodotto. In particolare, con l’aggiunta di due stabilimenti in Italia e in Polonia e con la presenza di società locali, aumentiamo la nostra capacità di rispondere alle esigenze del mercato ed essere sempre più vicini ai nostri clienti».

Grazie a questa acquisizione, Mapei rafforza la propria impronta internazionale ed è oggi presente, a livello globale, con 100 consociate distribuite in 57 Paesi e 86 stabilimenti produttivi per un totale di oltre 11.000 dipendenti.