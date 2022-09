Grigokoll Ultrax, Fornaci Calce Grigolin: adesione perfetta in facciata

Studiato per la posa di piastrelle e di mosaici di qualsiasi tipo e formato, l’adesivo cementizio ad alte prestazioni Grigokoll Ultrax di Fornaci Calce Grigolin è stato uno degli ingredienti che hanno permesso alla particolare facciata in ceramica delle Residenze Archea, progettata dall’architetto Marco Casamonti a Laveno Mombello (Varese), di splendere in tutta la sua bellezza.

Ispirati alla morfologia del territorio del lago Maggiore e alle colline circostanti, gli edifici sono stati concepiti come sassi scolpiti in riva al lago. I quattro volumi che compongono il complesso sono concepiti come quattro pietre intagliate, le cui bucature diventano delle logge affacciate sul panorama.

Le facciate sono impreziosite e rese cangianti dall’uso del granito e delle ceramiche Blu Laveno in facciata, che proprio nell’omonimo comune lombardo sono state per lungo tempo prodotte all’interno dell’antica fabbrica Pozzi-Ginori.

Le piastrelle di forma irregolare pentagonale, studiate e disegnate su misura del progetto, sono gli elementi cardine su cui si fonda l’identità delle Residenze Archea. Il pattern di sette gradazioni cromatiche è ottenuto con una finitura a smalto artigianale sul formato unico di un pre-stampo convesso, per un totale di 3.300 metri quadrati di sviluppo.

Il rivestimento blu degli edifici è stato incollato sulle pareti esterne del complesso, alcune realizzate con intonaco, altre con rivestimento a cappotto. Per la buona riuscita delle operazioni di messa in opera, i progettisti hanno optato per prodotti che garantissero tenuta e durabilità, anche se esposti costantemente agli agenti atmosferici e alla particolare umidità presente nei pressi del lago.

Per questo motivo le superfici sono state intonacate con lo speciale betoncino BF 02 di Fornaci Calce Grigolin, prodotto premiscelato a secco per l’intonacatura e il consolidamento, a base di inerte selezionato, calce idrata e legante idraulico. A seguire le piastrelle sono state incollate, anche direttamente sul rivestimento a cappotto, con l’adesivo deformabile Grigokoll Ultrax dell’azienda, abbinato al sigillante epossidico Fugastyle Epox Super, prodotto in uno speciale colore blu per meglio adattarsi alle caratteristiche del rivestimento.

Grigokoll Ultrax è un adesivo grigio o bianco ad altissime prestazioni e resa, tipo C2TE S1 con certificazione EC1 PLUS e QB. Il prodotto è idoneo per la posa di ceramiche di ogni tipo, in grandi formati, assorbenti e non assorbenti, in esterno e in interno, a parete e a pavimento. È indicato per la posa di materiale lapideo, purché stabile all’umidità, in esterno e in interno, a parete e a pavimento; la posa di mosaici di ogni tipo; in sovrapposizione su pavimentazioni esistenti, in piscina, su massetti riscaldanti, in luoghi soggetti a traffico pesante.

Fornaci Calce Grigolin è al Cersaie 2022: Pad. 32 Stand B6