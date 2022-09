Deumido Evo di Vortice, il deumidificatore portatile per tutte le stagioni

Ambienti umidi e mal ventilati favoriscono la formazione di muffe e la proliferazione di acari e batteri. L’uso di un deumidificatore contribuisce a una casa sana e un ambiente confortevole.

Deumido Evo di Vortice è un deumidificatore portatile utilizzabile in tutte le stagioni: in estate per liberarsi dall’afa, soprattutto nelle ore notturne; in inverno per eliminare il freddo umido nei periodi molto piovosi o nelle stanze in cui solitamente si accumula il vapore acqueo.

Eliminando l’eccesso di umidità all’interno dei locali, Deumido Evo contribuisce a rendere l’aria più sana e respirabile e migliora la vivibilità degli ambienti domestici e degli uffici.

La gamma si compone di tre modelli: Deumido 10 Evo, 14 Evo e 20 Evo differenti per dimensioni e prestazioni così da soddisfare esigenze sia residenziali sia commerciali. La cifra che identifica il prodotto corrisponde ai litri di condensa asportabili in 24 ore di funzionamento continuo alle condizioni standard di 30 gradi e 80% di umidità relativa.

L’aria carica di umidità entra nel Deumido Evo passando dal filtro anti-polvere e dal filtro ai carboni attivi e attraversa l’evaporatore dove l’umidità in eccesso condensa e si raccoglie nel serbatoio. Passa infine nel condensatore dove recupera la temperatura originale e fuoriesce dall’apparecchio alle condizioni ottimali. Avendo la griglia di mandata dell’aria deumidificata posizionata verso l’alto, viene facilitata l’asciugatura dei panni appesi sopra il prodotto.

Vantaggi:

– Tutti i modelli sono dotati di un termostato antigelo, per prevenire la formazione di ghiaccio all’interno.

– I filtri sono due: uno, lavabile, ripulisce l’aria trattata dalle impurità presenti nell’ambiente; l’altro, ai carboni attivi, elimina i cattivi odori.

– Un ergonomico pannello comandi elettronico, posto in corrispondenza della sommità, ne consente il facile e intuitivo controllo.

– Gli apparecchi sono facilmente trasportabili, anche a tanica piena, grazie a una coppia di maniglie e quattro rotelle di cui sono dotati.

– Sfruttano il gas ecologico a basso impatto ambientale R290, caratterizzato da un Global Warning Potential prossimo a zero e per questo non contribuiscono al fenomeno del riscaldamento globale.

Caratteristiche tecniche:

Deumido 10 Evo e Deumido 14 Evo

Portata max 130 m³/h – Umidità asportata 10 l/giorno e 14 l/giorno

Dimensioni: Altezza max 452 mm – Base 300 mm – Profondità 204 mm

Deumido 20 Evo

Portata max 160 m³/h – Umidità asportata 20 l/giorno

Dimensioni: Altezza max 547 mm – Base 310 mm – Profondità 236 mm