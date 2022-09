Da BigMat In Caltiber una festa tra edilizia e solidarietà

A Santa Sabina (Perugia) una festa all’insegna della solidarietà ha coinvolto i grandi marchi dell’edilizia italiana e le Pink Ambassasor della Fondazione Veronesi per la raccolta fondi a sostegno della ricerca per i tumori femminili.

Organizzato da BigMat In Caltiber l’evento ha visto la partecipazione di quasi 200 persone tra esperti della costruzione e ristrutturazione, progettisti, imprese edili e privati

«È stata soprattutto una festa. In questi tempi lavorativi frenetici abbiamo cercato di creare un momento di condivisione e di incontro che avesse però anche uno scopo solidale e i nostri partner hanno risposto in modo eccezionale», commenta Carla Pencelli, amministratore delegato di BigMat In Caltiber.

Specializzata nella lavorazione e posa di acciaio per cemento armato e di calcestruzzo preconfezionato, BigMat In Caltiber è una delle realtà emergenti della provincia di Perugia per la commercializzazione di materiali da costruzione. Nel 2022 l’azienda è entrata nel Gruppo BigMat e con questo open day ha anche voluto “aprire ufficialmente” le porte della rivendita, con la nuova insegna BigMat, a tutta la comunità locale.

«Grazie al supporto di BigMat siamo riusciti a organizzare una giornata con gli esperti della costruzione e ristrutturazione, un’occasione per incontrare il territorio, i professionsiti, gli artigiani, i progettisti e le imprese edili creando una relazione personale, oltre che di business. Lo spirito solidale dell’evento è stato anche manifestazione del lavoro di squadra che caratterizza la filiera edile e che respiriamo quotidianamente nel Gruppo» sottolinea Pencelli.

Questi alcuni marchi presenti: Bel Chimica, Bonfante, Brevetti Montolit, Colmef, Cvr, Dakota, Daliform, Fassa Bortolo, Fila, Index, Isolmant, Italcementi, Italiana Corrugati, Kerakoll, Knauf, Master Builders Solutions, Kapriol, Oikos, Pasini, Pastorelli, Polyglass, Redi, Rothoblaas, Rototec, Saint-Gobain, Scrigno, Sika, Milwaukee, Terreal, Toppetti, Valoriani e Wienerberger.