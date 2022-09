BigMat: il Gruppo dalle solide fondamenta che guarda al futuro

In collaborazione con BigMat

Non è solo una questione di notorietà mediatica se Andrea Castrignano è il nuovo volto di BigMat Italia e lo sarà per i prossimi due anni. «La ristrutturazione è un tema primario poiché la casa sta diventando sempre più centrale nella vita delle persone», spiega Alessandro Cerbai, presidente di BigMat Italia.

«Castrignano è un professionista e un influencer del settore della ristrutturazione e dell’interior design autorevole e professionale, con il quale possiamo approcciare i privati e i committenti che investono in ristrutturazione, i target professionali delle imprese e degli artigiani che realizzano i cantieri ma anche gli architetti e i designer che progettano gli interventi. Con Andrea Castrignano vogliamo comunicare i valori di BigMat e HABIMAT e posizionare i nostri negozi e showroom come punti di riferimento per ogni progetto di ristrutturazione ».

Seppur il colpo d’arresto del superbonus non si sappia ancora se sia definitivo o solamente temporaneo, è comunque la ristrutturazione a muovere il mercato dell’edilizia oggi e lo sarà anche per i prossimi anni. Una riqualificazione necessaria anche per rispondere agli obiettivi fissati dall’Unione europea in ambito di risparmio energetico.

«Stiamo attraversando un contesto di mercato ancora in crescita, grazie a bonus e incentivi, nonostante un quadro geopolitico drammatico, la carenza di materie prime e l’aumento dei costi energetici che continuano a mettere in difficoltà tutta la società compresa la nostra filiera, dal mondo della produzione alla distribuzione», prosegue Cerbai. «Nonostante ciò, la centralità della casa e della sostenibilità, nel senso più ampio possibile, restano due assi che si intrecciano e coinvolgono tutti, e su cui BigMat, Gruppo leader in Italia e in Europa di punti vendita per la distribuzione di materiali per costruire, ristrutturare e rinnovare, cerca di dare il proprio contributo, nell’ambito che gli compete».

Per fare questo il Gruppo punta su quattro pilastri strategici: comunicazione, sviluppo e supporto alla rete, digitalizzazione e sostenibilità declinati in altrettanti progetti.

Comunicare il brand: da Andrea Castrignano allo sport

Si può definire una partnership win-win quella tra BigMat Italia e Andrea Castrignano, che per i prossimi due anni sarà il perno delle strategie e iniziative di marketing, per lo sviluppo della notorietà dell’insegna e della rete.

L’interior designer, nonché noto volto della tv, è infatti il testimonial di BigMat Italia e del format di showroom Habimat che sono protagonisti di cinque puntate di Cambio Casa, Cambio Vita! Web (online da fine giugno 2022).

Castrignano diventa così l’interprete di una campagna pubblicitaria che si declina sui canali online e offline nonché nei punti vendita e in modo particolare attraverso una campagna radio con oltre 2.100 spot (on air tra luglio e settembre) sulle più importanti emittenti nazionali.

La collaborazione con un professionista e influencer della ristrutturazione e dell’interior design come Castrignano ha l’obiettivo di approcciare i target professionali come le imprese e gli artigiani ma anche i professionisti come architetti e designer, e di posizionare le rivendite BigMat e gli showroom Habimat come partner di riferimento per ogni progetto di ristrutturazione.

L’attenzione di BigMat verso il mondo dell’architettura e dell’interior design è però iniziata già più di una decina di anni fa con il BigMat International Architecture Award, che tornerà nel 2023 con la sesta edizione. Un concorso biennale, fra i più importanti contest europei, ideato per promuovere l’eccellenza architettonica e attraverso il quale BigMat sottolinea e incentiva la cultura del buon costruire in ottica di comfort, abitabilità, ecosostenibilità ed efficienza energetica.

Il prestigioso premio nella prossima edizione si declinerà in due categorie: “piccola scala”, per valorizzare progetti qualitativi di dimensioni ridotte, e “architettura generale” che contempla tutte le opere senza limite di dimensione e destinazione, il tutto sempre all’insegna dell’eccellenza.

Poi c’è lo sport, a cui BigMat è da sempre molto legato, con sponsorizzazioni importanti come Mascalzone Latino per la vela, la squadra ciclistica di prima divisione Fdj, la Nazionale italiana di calcio, solo per citarne alcune.

Ora, invece, il Gruppo ha messo in campo “Costruiamo Per Lo Sport”, iniziativa europea orientata alla responsabilità sociale verso i piccoli sportivi e con cui BigMat si pone come partner di prossimità dei club sportivi amatoriali: luoghi di incontro e formazione importanti per il tessuto economico e sociale in cui operano i punti vendita. Nell’anno dei Mondiali 2022 in Qatar, non poteva che essere il calcio la disciplina protagonista e sono oltre 150 i club di calcio sponsorizzati in Italia (oltre 500 nei sette Paesi europei in cui BigMat è presente) con oltre 1.000 squadre che riceveranno una dotazione di divise per vestire oltre 14.500 giovani giocatori e giocatrici di età compresa tra 7 e 13 anni.

Da non dimenticare, per l’importante cassa di risonanza delle azioni in essere, il mondo dei social network, che permette al Gruppo e a tutti i punti vendita di avere un contatto diretto e costante con la propria community, supportando i clienti fin dalle primissime fasi informative. BigMat sulle proprie pagine social ha scelto di comunicare con un linguaggio giovane, che punta molto su video e story, senza dimenticare approfondimenti e azioni mirate come promozioni di prodotto e novità del settore.

Infine, c’è da porre l’accento su tutti gli altri strumenti di comunicazione che il Gruppo mette a disposizione dei soci come la BigCard, il programma loyalty a disposizione dei propri clienti imprese e privati; BigMat Channel, la tv in store con un palinsesto dinamico e personalizzato a livello locale; i volantini promozionali e UP! Magazine, la rivista di informazione sull’attualità del settore, le novità dei fornitori partner BigMat e le iniziative dei punti vendita.

Network BigMat: sviluppo e supporto della rete

Una crescita no stop quella di BigMat nella prima metà del 2022, e sono otto le regioni (Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna) in cui si sono aggiunte 16 nuove “bandierine rosso-blu”. BigMat continua, infatti, a portare avanti uno sviluppo regolare della rete di associati e dei punti vendita, confermando il ruolo da protagonista della distribuzione edile grazie ai valori condivisi e alla solidità di una struttura che offre servizi innovativi a supporto delle realtà imprenditoriali.

Dal 1981 BigMat è uno dei leader in Europa nel settore della distribuzione di materiali edili e in questi oltre quarant’anni è cresciuto fino a contare oltre 900 punti vendita in 7 Paesi (Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna), con un fatturato da oltre 2,6 miliardi di euro.

In Italia dalla fine degli anni ’90, l’insegna BigMat Italia oggi annovera oltre 200 punti vendita sul territorio e 126 soci con un fatturato 2021 di circa 650 milioni di euro.

Le fondamenta su cui BigMat ha costruito il suo ruolo all’interno della filiera sono: la condivisione del know-how tecnico e strategico, il rispetto dell’indipendenza e la trasparenza fra i soci, la prossimità al territorio e il servizio specializzato. Competenza acquisita negli anni, innovazione e uno sguardo sempre rivolto verso il futuro hanno permesso a BigMat di andare oltre la struttura di un mero gruppo d’acquisto e di sviluppare una formula di consorzio in cui si valorizza e sostiene il patrimonio imprenditoriale umano per un’estensione sul territorio che non è solo quantitativa ma anche qualitativa.

Nell’ottica di dinamiche di aggregazione della distribuzione sempre più frequenti e strategiche, il Gruppo BigMat fornisce agli associati un servizio di consulenza gestionale, organizzativa e finanziaria per operazioni di aggregazione tra soci, con strumenti di supporto finanziario.

Inoltre, sono allo studio nuove modalità per poter garantire la permanenza all’interno del Gruppo da parte dei soci che non hanno continuità generazionale.

Digitalizzazione

Per contattare il cliente è sempre più importante il supporto di una comunicazione digitale e social, puntuale e soprattutto geolocalizzata, che rimanda al punto vendita più vicino.

Principe di questi strumenti è il sistema di Presence Management su Google Maps del Gruppo, implementato ormai sei anni fa insieme al team di BigMat International, che è a disposizione gratuita dei soci BigMat e conta oggi quasi 2 milioni di visualizzazioni al mese solo in Italia (dati 2021).

Per la promozione e la presenza su Google dei siti degli associati la Centrale BigMat acquista annualmente centinaia di parole chiave che rimandano sempre al sito del punto vendita BigMat più vicino all’utente che ha effettuato la ricerca.

Il Gruppo ha anche sviluppato, ed è in consegna in questi giorni, un sistema di Cms per la creazione del sito internet del socio, che permette anche lo sviluppo di e-commerce di prossimità o di cataloghi digitali.

Insomma, un sistema virtuoso che fa leva sulla cassa di risonanza “bigmat.it” e che permette di ottenere risultati per il singolo negozio altrimenti impensabili se non a fronte di costi economicamente non sostenibili.

Infine, sul fronte dei social network, canale più dedicato all’engagement con il pubblico e alla fidelizzazione, il Gruppo ha messo a disposizione alcune professionalità per supportare, anche attraverso un’agenzia specializzata, il socio che intende sfruttare questo potente strumento di marketing.

Attraverso una piattaforma di Social Media Management, molto flessibile e che risponde alle diverse necessità, i soci hanno poi a propria disposizione uno spazio ad hoc dove possono gestire le proprie pagine Facebook e Instagram, con librerie multimediali di contenuti, post preimpostati e spunti creativi per comunicare nel migliore dei modi i valori del Gruppo. In aggiunta, la Centrale è in grado di supportare i punti vendita con attività dicomunicazione geolocalizzate e specifiche per i diversi target.

La green revolution BigMat

Rinnovare il patrimonio edilizio esistente per ridurre le emissioni di gas serra e i consumi di energia è una priorità improcrastinabile e BigMat è da sempre attento al tema della sostenibilità ambientale e di come l’innovazione tecnologica dei materiali edili può contribuire al cambiamento.

Nasce così GreenMat, nuovo progetto di selezione di prodotti di fornitori partner e di prodotti a marchio, che corrispondono a un protocollo di sostenibilità che BigMat ha sviluppato in collaborazione con un importante partner tecnico scientifico.

La filiera delle costruzioni è senza dubbio uno dei settori in cui il percorso verso la sostenibilità deve confrontarsi con diversi nodi: dalle emissioni da ridurre ai materiali da riciclare, dalla vita del prodotto alle energie rinnovabili e i processi produttivi. Il dialogo tra gli attori del settore è essenziale e la realizzazione di un progetto con i partner della produzione è strategico per avviare la green revolution a cui anche BigMat aspira.

Allo studio c’è inoltre un percorso che riguarda le strutture fisiche dei nostri punti vendita, per un rinnovamento in ottica sostenibile anche della rivendita, che è il centro nevralgico della filiera edile: il rivenditore BigMat è fornitore di materiali costruttivi green ma anche promotore e fautore della transizione green attraverso le sue competenze e consulenze.

Ogni punto vendita BigMat è un centro specializzato, dove poter scegliere soluzioni costruttive, materiali edili, finiture d’interni, ma anche prodotti fai da te e arredi da esterno: tutto il necessario per costruire e ristrutturare, dalle fondamenta al tetto, con la consulenza di di uno staff competente e aggiornato sulle ultime tendenze e tecnologie.

Per offrire al mercato un catalogo di prodotti sempre innovativo e all’avanguardia il Gruppo ha all’attivo accordi con oltre 250 produttori nazionali, che si aggiungono ai contratti regionali e internazionali, e a cui i soci possono accedere.

In questa vasta gamma di proposte anche 400 prodotti a marchio BigMat: una linea di prodotti professionali realizzati con 40 fornitori (dall’edilizia all’utensileria, dalle finiture al colore), che hanno un importante ruolo nel punto vendita: un plus per differenziarsi dalla concorrenza e che qualifica il brand BigMat come competence leader del settore ma anche “produttore” di materiali dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e dalle performance garantite.

Finiture e noleggio: i format HABIMAT e BigRent

BigMat propone ai suoi associati anche due format da integrare nella propria attività. Il primo è HABIMAT, insegna nata nel 2008 e dedicata alle finiture di interni e ai complementi di arredo. Con 36 showroom in Italia, che raddoppieranno nei prossimi anni, è la prima rete di showroom, di un consorzio, a livello nazionale e internazionale.

Lo showroom HABIMAT è editore di tendenze, facendosi interprete di ispirazioni e suggestioni elabora i trend dell’interior design formulando suggestioni raccontate attraverso una selezione di soluzioni e prodotti per un’experience narrativa, visiva, tattile ed emozionale.

HABIMAT si propone all’architetto come un’estensione del suo studio e partner per la scelta delle finiture e la risoluzione di problematiche costruttive durante i progetti. Il privato, che viene accompagnato dal professionista o che entra da solo, può giocare con le finiture e scegliere quelle più adatte alla propria personalità.

Il team HABIMAT, in collaborazione con lo studio di architettura Del Monaco+Lorenzoni di Milano che ha curato il restyling del format nel 2019, ricerca e propone trend e prodotti a ogni rivendita che ha così una ampia visione del mercato delle finiture in Italia. Gli stili proposti ed esposti nelle sale mostra sono però personalizzati: HABIMAT offre un concept di vendita ed espositivo omogeneo ma consente a ogni realtà di conservare la propria storicità e identità commerciale, l’offerta merceologica e le specificità costruttive del territorio.

L’area espositiva all’interno dello showroom racconta, attraverso moodboard editabili a parete, le tendenze in ambito finiture: rivestimenti e pavimenti, piastrelle, arredo bagno, sanitari e rubinetteria, porte e infissi, vengono mixate e poi accompagnate al colore.

HABIMAT Color Collection è infatti la collezione colori creata da BigMat, primo tra i gruppi di distributori di materiali per l’edilizia e le finiture d’interni ad averne ideata una. Si tratta di 72 cromie, disponibili solo negli showroom HABIMAT, che seguono le tendenze del momento declinandosi in palette tematiche (ad esempio Clearness nel 2021 e A New Place nel 2022 che esprime tutto il desiderio di una nuova spensieratezza con colori vitaminici, allegri e gioiosi).

Poi c’è BigRent, il marchio dedicato al noleggio professionale di attrezzature e macchine per l’edilizia offerto dai punti vendita BigMat che aderiscono al servizio, con l’obiettivo di soddisfare l’esigenza del cliente di utilizzare attrezzature e macchine per l’edilizia a tempo determinato, abbattendo così i costi di acquisto e di manutenzione, e di provare la macchina in cantiere prima di procedere a un eventuale acquisto.

BigRent è un pacchetto di servizi che consente ai soci BigMat di attivare il business del noleggio presso le proprie rivendite, partendo dalle piccole e medie attrezzature, funzionali alla vendita dei materiali edili, fino ad arrivare a una vera e propria area di business dedicata al noleggio professionale, ampliata al trasporto, al movimento terra, all’elevazione, all’energia e ad altre tipologie di macchine.

Grazie a BigRent il rivenditore può accedere a una selezione del parco macchine con negoziazione delle condizioni d’acquisto dai diversi produttori, allo sviluppo di tariffari e di contrattualistica specifica, a un software gestionale, alla formazione e alla comunicazione per il punto vendita oltre che per i clienti (via social media ma anche attraverso un mini sito dedicato, newsletter, leaflet promozionali, ecc.).

Insomma, un mix di consulenza, supporto e servizi che consentono ai soci interessati di avviare questa nuova attività con investimenti graduali e con il confronto costante con le altre imprese del Gruppo attive in questo business.