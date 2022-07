Sistema Atlantis, Daliform Group: così la pioggia non fa paura

Con le sue attività l’uomo ha trasformato profondamente la natura, con conseguenze catastrofiche dal punto di vista ambientale. Il progressivo estendersi delle aree cementificate, dovuto a una crescita costante della densità di insediamento, quasi raddoppiata negli ultimi 50 anni, ha provocato grandi alterazioni al regime delle acque superficiali e sotterranee e alle loro caratteristiche qualitative.

A questo elemento si è sommato l’aumento della temperatura che, anche se di pochi decimi di grado, ha modificato le dinamiche meteorologiche tradizionali. L’effetto più visibile è la tropicalizzazione del clima anche nelle zone temperate, con conseguenti precipitazioni più violente e intense in periodi di tempo molto concentrati, seguite da periodi più prolungati di assenza di precipitazioni.

Questi eventi concomitanti hanno portato ad alterazioni notevoli del ciclo dell’acqua. La maggior impermeabilizzazione, e la maggiore velocità dei deflussi superficiali durante le piogge, hanno aumentato le portate idrauliche consegnate ai ricettori, le esondazioni e un sovraccarico della rete fognaria e degli impianti di depurazione.

Inoltre la minor infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo comporta un abbassamento del livello dell’acqua di falda. A tutto questo si aggiunge la qualità delle acque meteoriche che, percorrendo i tratti urbani, si inquinano e lo spreco di acqua potabile.

La soluzione è rappresentata dalle vasche di raccolta di acqua piovana, impianti per raccogliere i picchi di precipitazione e consentire agli impianti fognari e di trattamento delle acque di lavorare in regime il più possibile costante, con benefici economici e di efficienza operativa anche in situazioni di picco di carico.

Daliform Group, specializzato da 30 anni in prodotti evoluti per l’edilizia civile e industriale, propone il Sistema Atlantis, che prevede casseforme in plastica riciclata per la creazione di intercapedini in genere, vasche di accumulo e di dispersione.

Sistema Atlantis

Nato per la creazione di pavimenti, il Sistema Atlantis si adatta perfettamente anche nel campo della raccolta e utilizzo di acque meteoriche. La sua conformazione permette di realizzare vasche in calcestruzzo armato, costruite direttamente in loco, con varie dimensioni in pianta e in altezza fino a 300 centimetri per massimizzarne il volume.

La struttura che si ottiene è formata da una platea, da muri perimetrali e da una soletta sorretta da pilastrini, in grado di garantire un’elevata resistenza ai sovraccarichi sia permanenti che accidentali.

La vasca formata con il Sistema Atlantis di Daliform Group può essere progettata per supportare qualsiasi carico sovrastante, che sia un pavimento pedonabile, un’area verde o un parcheggio transitato da automezzi, anche pesanti. Può essere realizzata sotto piazzali, strade e parcheggi, sia commerciali sia industriali, con lo scopo di mitigare l’effetto di piena causato da eventi meteorici eccezionali.

Nel caso di vasche di raccolta, l’acqua meteorica accumulata può essere riutilizzata per tutte quelle applicazioni che non richiedano acqua potabile quali: irrigazione giardini, pompe antincendio, scarico wc, pulizie della casa e della persona, etc.

Pavimentazioni stradali durature

Che si tratti di inondazioni improvvise dovute a forti piogge, allagamenti fognari o mareggiate, anche l’effetto su edifici e pavimentazioni stradali può essere catastrofico. Sono moltissime le città e le aree costiere di tutto il mondo impegnate a cercare soluzioni, come l’innalzamento delle strade. Il mercato della viabilità stradale è in continuo rinnovamento ed è sempre alla ricerca di nuove soluzioni economiche per pavimentazioni stradali sostenibili e durature.

Il Sistema Atlantis di Daliform Group risponde anche a questa esigenza, con un risparmio sul consumo di materiali e un’agevole gestione in cantiere rispetto ai sistemi tradizionali. Grazie ai tubi elevatori, forniti su misura, è possibile anche creare superfici inclinate o multilivello.

Protezione idrica

Le normative nell’ambito della protezione idrica pongono l’accento sulla necessità di realizzare vasche di raccolta e dispersione al fine di scongiurare il pericolo di alluvioni, senza contare che il tema della trasformazione sostenibile del territorio sta assumendo importanza via via crescente.

Oltre a costituire una soluzione economica e attuabile in tempi brevi per adeguare le reti fognarie alle aumentate esigenze operative che derivano dall’espansione delle aree urbane, le vasche di raccolta di acque meteoriche formate con il sistema Atlantis, danno la possibilità di stipare l’acqua e riutilizzarla successivamente.

Totalmente interrate, senza nessuna limitazione di carrabilità, restituiscono al suolo la capacità drenante che il cemento gli aveva tolto, senza alcun impatto visivo e ambientale.