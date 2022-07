Porta blindata Under di Dierre, vita dura per i ladri

A Milano si contano 4.866 denunce ogni 100 mila abitanti: di queste circa 200 sono relative a furti in abitazioni o cantine, specialmente in estate, che si sommano a quelle genericamente per lo stesso reato, ad altre 2 mila. In totale, polizia e carabinieri hanno registrato nel 2021 quasi 160 mila denunce nella sola città lombarda.

Il bilancio, insomma, è quanto mai spiacevole, visto che buona parte dei furti non viene neppure denunciato: la cronaca quotidianamente riserva notizie di svaligiamenti in appartamenti, box e cantine. Per questo una porta robusta e affidabile è un’ottima, e spesso definitiva, barriera all’ingresso di malintenzionati in casa.

Dierre, azienda italiana che è sinonimo di porte, ha messo a punto diverse soluzioni per tenere fuori i ladri.

Under è una linea di porte che garantisce lo stesso livello di sicurezza delle porte blindate anche per cantine, depositi e locali di servizio. Sono ambienti che spesso custodiscono beni preziosi o ricordi importanti, ma dove solitamente vengono installate porte o portoncini facili da scassinare.

La porta blindata Under è disponibile in due versioni: monolamiera e doppia lamiera, entrambe con un battente di 48 millimetri in acciaio zincato, verniciato e rinforzato da traverse orizzontali a omega di grandi dimensioni. Una struttura che rende la porta particolarmente robusta.

Il sistema di chiusura prevede una serratura a cilindro con sistemi anti manipolazione brevettati, quattro catenacci, piastra antitrapano, aste telescopiche di chiusura superiore e inferiore, boccola a pavimento in ottone e tappo parapolvere.

Inoltre, sul lato delle cerniere sono presenti quattro rostri avvitati al battente, che resistono alle sollecitazioni più violente e rendono ancora più solida la porta. Un ulteriore elemento di sicurezza è costituito dall’asta telescopica di chiusura superiore e inferiore.

Le porte Under sono disponibili con sette punti di chiusura, con scrocco azionato dalla maniglia o dalla chiave. Griglie di aerazione sulla parte superiore e su quella inferiore dell’anta consentono la ventilazione degli spazi per evitare il caratteristico odore di chiuso in cantina. La porta permette anche di accedere alle detrazioni previste dal bonus sicurezza.