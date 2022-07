Nuova gamma Delta-Terraxx by Dörken

Da oltre 20 anni il marchio Delta-Terraxx è sinonimo di membrana di protezione e drenaggio ad alte prestazioni durevole nel tempo: una soluzione sia per applicazioni orizzontali sia verticali, ma anche per la posa su tutti i sottofondi resistenti alla compressione. Oltre 20 milioni di metri quadrati posati testimoniano le sue elevate performance. Le funzioni primarie delle membrane Delta-Terraxx restano confermate dai test.

Come produttori specializzati nella realizzazione di membrane di protezione e drenaggio ad alte prestazioni e durevoli nel tempo per differenti applicazioni, Dörken ha sfruttato l’esperienza e la tecnologia di Delta-Terraxx come base per la creazione di una famiglia di prodotti completamente nuova, con l’obiettivo di rispondere in modo ancora più specifico alle richieste del mercato.

Per mostrare al meglio che si tratta di una nuova gamma con prodotti dalle caratteristiche notevolmente migliorate, è stata modificata anche la forma del marchio.

Sulla superficie esterna del geotessuto è ora impresso un reticolo, come aiuto per il taglio, ed è possibile distinguere immediatamente le tre tipologie disponibili della gamma prodotto semplicemente dal colore e dalla simbologia che ne specifica la destinazione d’uso.

A questo scopo sono stati ottimizzati la robustezza del geotessuto filtrante e il suo comportamento all’intasamento, così come la resistenza alla compressione della membrana alveolare. Grazie a queste caratteristiche gli utilizzatori ottengono importanti benefici rispetto all’utilizzo di membrane di protezione e drenaggio di qualità standard.

La membrana è drenante a lungo termine, ha una elevata capacità di drenaggio anche in caso di carichi estremamente pesanti, un mantenimento di oltre il 70% delle prestazioni iniziali anche dopo severi test di stress da carico (400 mila cicli), il mantenimento di oltre l’80% delle prestazioni dopo test di intasamento e migliorata resistenza agli Uv del tessuto-non tessuto.

Il materiale è anche durevole nel tempo. È prodotto al 100% da materia prima vergine, ha una resistenza a lungo termine di cento anni certificata, ed è al 100% riciclabile dopo lo smaltimento. Un altro aspetto da considerare è la conformità agli standard CE, CSTB (AvisTechnique) Asqual, Fifa (manti sintetici), ma anche la conformità Uni 11235 e al regolamento Fll sui giardini pensili.

Questo tipo di membrana non inquina l’acqua potabile, riduce i rumori da impatto fino a 32 dB, offre protezione dell’impermeabilizzazione dai danni di punzonamento dovuti al rinterro (superficie di contatto oltre l’80%) e contro l’ingresso accidentale di ghiaia e di terreno grazie alla banda autoadesiva integrata.

Tra i plus della membrana si può considerare anche che è adatta sia per applicazioni orizzontali sia verticali, resiste alla compressione fino a 750 kN/m² per adattarsi alle differenti esigenze progettuali, ha una posa facile e veloce anche nei dettagli più difficili grazie al pratico formato in rotolo, all’altezza di 2,40 metri e alla facilità nel taglio.

Una banda adesiva integrata migliora la stabilità delle sovrapposizioni in caso di vento e con uno spessore totale di soli 10 millimetri equivale a una capacità drenante pari a 50 centimetri di substrato minerale.

I prodotti Delta-Terraxx

La famiglia di prodotti Delta-Terraxx comprende tre prodotti specifici, tra i quali Delta Terraxx Ultra, Delta-Terraxx e Delta-Terraxx Light.

Delta-Terraxx Light. È una membrana alveolare di protezione e drenaggio con banda auto-adesiva integrata. Viene applicata sotto coperture a verde estensivo come strato di protezione, filtrazione e drenaggio per la prevenzione del ristagno d’acqua. Oppure sotto aree pedonabili in pietrisco e materiale granulare per un rapido drenaggio dell’acqua a ridosso delle strutture, per la prevenzione dei danni dovuti alle azioni di gelo/disgelo e delle efflorescenze saline e per proteggere l’impermeabilizzazione. Inoltre, in applicazioni in verticale in opere interrate di ingegneria civile con profondità di installazione fino a 7 metri.

Delta-Terraxx. È una membrana alveolare di protezione e drenaggio. Protegge l’impermeabilizzazione anche in caso di carichi elevati con banda auto-adesiva integrata. Viene applicata sotto coperture a verde intensivo come strato di protezione, filtrazione e drenaggio per la prevenzione del ristagno d’acqua. Oppure, sotto aree pedonabili in pietrisco ed eventuale strato di sottofondo o livellamento per superfici asfaltate, o anche sotto aree carrabili per un rapido drenaggio dell’acqua a ridosso delle strutture, per la prevenzione dei danni dovuti alle azioni di gelo/disgelo e delle efflorescenze saline e per una protezione ottimale dell’impermeabilizzazione. Inoltre, in applicazioni in verticale in opere interrate di ingegneria civile con profondità di installazione fino a 10 metri.

Delta-Terraxx Ultra. Membrana alveolare ad altissima resistenza alla compressione protegge l’impermeabilizzazione in caso di carichi estremi e nelle applicazioni a grandi profondità, con banda auto-adesiva integrata. È applicata sotto aree carrabili a intenso traffico veicolare (come grandi aree parcheggio) o sotto aree carrabili soggette a traffico pesante (per esempio, aree di accesso ai mezzi dei Vigili del Fuoco) per un rapido drenaggio dell’acqua a ridosso delle strutture, per la prevenzione dei danni dovuti alle azioni di gelo/ disgelo e delle efflorescenze saline e per una protezione ottimale dell’impermeabilizzazione. Inoltre, in applicazioni in verticale in opere interrate di ingegneria civile con profondità di installazione fino a 20 metri.