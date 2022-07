Le soluzioni Daliform Group per il mondo delle costruzioni

Specializzata nella produzione di manufatti in plastica riciclata per il mondo delle costruzioni, Daliform Group ha firmato negli anni numerose innovazioni che hanno migliorato il modo di costruire. Tra le sue soluzioni i vespai ventilati Iglu’ e Atlantis, i solai alleggeriti bidirezionali U-Boot Beton, fino ai prodotti per prati carrabili e giardini pensili.

Tutti i prodotti rispettano i più rigorosi standard internazionali e vantano le relative certificazioni di prodotto. Ai punti di forza dell’azienda si aggiunge il servizio di consulenza offerto dell’ufficio tecnico, un aiuto concreto sia in fase preliminare che di progettazione, e l’assistenza in cantiere.

Sistema Iglu’

La prima soluzione realizzata dall’azienda è una cassaforma in plastica riciclata a forma di volta a crociera. Il prodotto nasce da una legge della Regione Friuli Venezia Giulia, che intorno ai primi anni Novanta ha imposto l’obbligo del vespaio aerato nelle fondazioni, a seguito delle forti concentrazioni di gas radon nel territorio

Daliform Group ha messo dunque a punto Iglu’, un sistema di casseforme a perdere per vespai, creato allo scopo di contrastare l’umidità di risalita capillare, che in breve tempo si afferma sul mercato nazionale.

Grazie alla facile posa a incastro, i casseri consentono la rapida realizzazione di una piattaforma pedonabile su cui posare la gettata di calcestruzzo. L’intercapedine ottenuta ha una conformazione a calotta sferica e, con i collegamenti all’esterno del fabbricato, consente la massima ventilazione e l’inserimento delle reti tecnologiche senza annegarle nel massetto, garantendo la possibilità di ispezione e l’integrazione con ulteriori impianti.

Oltre a creare un vuoto sanitario con adeguata barriera al vapore per il pavimento, Iglu’ favorisce lo smaltimento dei gas radioattivi naturali emanati dal terreno, in particolare del gas radon.

Tra i molti campi applicativi si contano pavimenti ventilati civili e industriali, tetti freddi piani e inclinati, pavimentazioni flottanti (floating floors) ai piani intermedi, canalizzazioni sotto il pavimento per impianti di riscaldamento e di ventilazione con il passaggio d’aria fino a 35-38 gradi, infrastrutture stradali come marciapiedi, aiuole, piazze, in alternativa ai riempimenti con materiali inerti, strutture per l’agricoltura come serre e impianti sportivi.

Integrato con gli accessori, come il fermagetto L-Plast e le solette monolitiche Beton-Up e Iso-Iglu’, il sistema amplia ulteriormente la capacità di adattarsi alle diverse esigenze di progetto.

Sistema Atlantis

Quando la profondità del vespaio o dell’intercapedine è tale da non permettere l’utilizzo dei classici casseri Iglu’, Daliform Group propone Atlantis, sistema evoluto per la creazione di intercapedini, vespai e pavimenti aerati, che si adatta perfettamente anche nel campo della raccolta e utilizzo di acque meteoriche.

Il Sistema Atlantis permette la realizzazione di una vasca in calcestruzzo armato, costruita direttamente in loco, con varie dimensioni in pianta e in altezza fino a 300 centimetri, per massimizzarne il volume.

La struttura che si ottiene, formata da una platea, da muri perimetrali e da una soletta sorretta da pilastrini, garantisce un’elevata resistenza ai sovraccarichi sia permanenti che accidentali. Il diametro costante dei tubi elevatori permette di minimizzare i consumi di calcestruzzo per il riempimento.

La vasca può essere progettata per supportare qualsiasi carico sovrastante, che sia un pavimento pedonabile, un’area verde o un parcheggio transitato da automezzi, anche pesanti.

Può essere realizzata sotto piazzali, strade e parcheggi, sia commerciali che industriali con lo scopo di mitigare l’effetto di piena causato da eventi meteorici eccezionali. In tal modo si restituisce al suolo la capacità drenante che il cemento gli aveva tolto, senza alcun impatto visivo e ambientale.

U-Boot Beton

Per migliorare le prestazioni dei solai, minimizzando costi d’opera e materie prime impiegate, invece, Daliform Group ha ideato U-Boot Beton, elementi cavi in polipropilene riciclato da inserire all’interno delle strutture orizzontali per ottimizzare la distribuzione delle masse di calcestruzzo, riducendone così la quantità impiegata.

Una soluzione tecnologica semplice, funzionale e simicamente efficiente, che ha l’ulteriore vantaggio di far risparmiare acciaio per l’armatura. A parità di spessore rispetto a una soletta monolitica, infatti, con U-Boot Beton si ottiene una diminuzione di peso fino al 40%, che si ripercuote positivamente su tutto il resto della struttura grazie alla riduzione delle azioni sismiche e gravitazionali. Il tutto si traduce in maglie strutturali più ampie, assenza di travi emergenti, spazi più flessibili e ambienti meglio adattabili nel tempo.

U-Boot Beton va a sostituire i sistemi di alleggerimento tradizionali in polistirolo e laterizio, garantendo performance strutturali superiori, elevati standard qualitativi del solaio e una finitura dell’intradosso perfetta e omogenea, permettendo di soddisfare anche le esigenze architettoniche. U-Boot Beton garantisce performance eccellenti anche nel caso di utilizzo nelle zone sismiche più impegnative.

Pratopratico

Daliform Group, con la griglia salvaerba Pratopratico, è parte integrante di numerosi interventi di riqualificazione urbana, contribuendo a trasformare gli spazi verdi pubblici destinati a parcheggio. Pratopratico, infatti, permette di rendere queste aree carrabili senza rovinare il manto erboso, anzi consolidandolo e conferendo al suolo un effetto mosaico grazie al suo particolare design.

Realizzata in polipropilene di qualità, la griglia si caratterizza per un doppio profilo, più sottile dal lato a destinazione carrabile, e più spesso dall’altro, a destinazione pedonale. La speciale conformazione delle cellette consente il rispetto della natura, favorendo la permeabilità del terreno e lo scambio di elementi nutritivi, aria e luce.

Pratopratico può essere utilizzata per aree carrabili private e pubbliche, per la riqualificazione urbana, per piste ciclabili e percorsi pedonali, percorsi per campi da golf e impianti sportivi, piazzole attrezzate, giardini ornamentali, vialetti in ghiaia, bordi piscina e passerelle sulla spiaggia.

Inoltre può essere impiegata per il consolidamento di terreni in pendenza a contrasto di fenomeni di dilavamento ed erosione, su superfici provvisorie per fiere, mercatini, teatri, per piazzole rimovibili destinate a camper e roulotte, rimessaggi, eliporti e piste per ultraleggeri e giardini pensili.

È disponibile nei colori verde, terra di Siena o bianco pietra, per armonizzarsi in qualsiasi situazione e con qualsiasi finitura, anche con il ghiaino colorato di cui ne impedisce la dispersione.