Facciate ventilate: con Atena il rivestimento diventa un’opera d’arte

Innovazione, design, sostenibilità: sono i pilastri su cui si fonda Atena, azienda veneta specializzata nella progettazione e produzione di controsoffitti metallici, rivestimenti per facciate architettoniche, allestimenti navali e sistemi costruttivi a secco.

Per il segmento delle facciate architetturali, l’azienda ha sviluppato una gamma completa di soluzioni di rivestimento, che comprende sistemi in moduli preformati a misura, lamiere stirate, piane, grecate, ondulate, martellate, doghe frangisole e lineari.

Soluzioni che diventano parte integrante di edifici sempre più complessi, dove anche gli elementi di finitura sono dinamici e intelligenti, chiamati a modularsi in funzione delle specifiche necessità prestazionali.

Tra le diverse tipologie di rivestimento, Atena Formal rappresenta una delle più complete soluzioni tecniche per la creazione di facciate ventilate con elementi modulari specificamente dimensionati alle caratteristiche dell’edificio.

Concepiti per rivestire qualsiasi elemento piano, curvo, conico, lineare o tridimensionale, i sistemi Atena Formal sia nella versione Step con traversine a passo, sia nella versione Slide, con profili in alluminio e staffe a scorrimento, consentono un rapido aggancio dei moduli secondo l’interasse di progetto, integrando in un unicum estetico tutti gli elementi di completamento quali schermature di forometrie, imbotti, tamponamenti laterali e superiori.

Per la finitura della superficie metallica Atena utilizza una pluralità di tecniche decorative come tagli laser, modanature, forature artistiche, verniciature nanotecnologiche, sublimazioni e stampe digitali di ultima generazione che consentono fedeli riproduzioni di immagini e materiali naturali come legni, marmi, corten e metalli invecchiati. Dallo studio del layout all’esecuzione della commessa, tutte le lavorazioni sono eseguite all’interno dello stabilimento di Gruaro (Venezia).

Tutte le soluzioni di rivestimento proposte da Atena concorrono al miglioramento delle prestazioni energetiche e sismiche dell’edificio, e rientrano tra gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate come parte del pacchetto coibente delle facciate ventilate o in aderenza.

A favore di un business sempre più ecosostenibile tutti i prodotti Atena sono realizzati utilizzando energia proveniente da fonti rinnovabili e materiali riciclati e riciclabili a elevata durabilità che non contengono e non rilasciano sostanze organiche volatili.

Al termine del loro ciclo vita diventano rifiuti non pericolosi e possono essere sottoposti a demolizione selettiva, riciclo o riutilizzo. Mappati secondo il nuovo protocollo Leed V4.1, rispettano i requisiti Cam e saranno a breve corredati dalle nuove Dichiarazioni Ambientali Certificate Epd di tipo III.

I sistemi di rivestimento Atena sono oggi sinonimo di design e funzionalità ed innovazione: accoppiati, infatti, all’innovativo tessuto nanotecnologico multistrato theBreath, i moduli in pannelli metallici forati o in lamiera stirata assorbono, trattengono e disgregano le molecole inquinanti, lo smog e gli agenti patogenti, rendendo l’aria più pulita e salubre. Un processo di purificazione completamente passivo che utilizza il flusso naturale dell’aria senza impiego di ulteriori fonti di energia.

Rivestimenti Atena per facciate ventilate: i vantaggi

Le tipologie di rivestimento sviluppate da Atena sono sistemi a schermo avanzato: consentono di realizzare facciate ventilate conformi alle norme tecniche Uni 11018, Uni En Iso 6946, al Dpr 59/2009 e all’attuale normativa vigente in materia di pareti opache dell’involucro edilizio, contribuendo alla piena soddisfazione dei requisiti richiesti per il sistema facciata.

Tra le tipologie di rivestimento disponibili, l’azienda mette a disposizione sistemi con moduli in aggancio (pannelli Formal Step, pannelli Formal Slide, doghe frangisole) e sistemi con moduli a fissaggio diretto (pannelli Formal Easy, doghe Line Up, moduli Metal Mesh in lamiere stirate, moduli Metal fix in lamiere grecate e ondulate, moduli frangisole).

Ecco i principali vantaggi:

• Ampia gamma di soluzioni tecniche

• Massima integrazione tra diverse tipologie di rivestimento

• Elementi di finitura su misura per l’applicazione di corpi illuminanti e accessori

• Sistemi adatti alla realizzazione di facciate ventilate e coibentate

• Facilità di installazione mediante semplice aggancio o fissaggio dei moduli

• Varietà di materiali e finiture estetiche

• Sistema 3D Mood per la realizzazione di pannelli dalle speciali geometrie 3D

• Speciale foratura Dot-Art per riprodurre qualsiasi immagine in una composizione di pannelli forati

• Integrazione alla tecnologia theBreath per la purificazione passiva dell’aria

• Dynamic Led Lighting per scenografie di luce

• Materiali eco-sostenibili e produzioni a basso impatto ambientale

Geometrie optical per il museo di Jesolo

Costruito ex novo nell’area del parco commerciale Laguna Shopping, dietro piazza Brescia, il Museo di Jesolo si caratterizza per l’imponente struttura progettata dallo Studio Architetti Mar di Venezia Zelarino. Un’opera di grande impatto, che racchiude la storia della città in cinque piani e una vista suggestiva sul mare e la laguna.

Visibile dalle principali direttrici di arrivo a Jesolo, l’immobile si sviluppa su una superficie di 4.200 metri quadrati per un’altezza totale di 27 metri. Una costruzione che domina l’impianto urbano su cui sorge e focalizza lo sguardo sullo speciale rivestimento esterno realizzato in pannellature di alluminio riciclabile e riciclato con foratura Triangoli Optical, ideata dallo Studio Architetti Mar – architetto Giovanna Mar e realizzata da Atena con la tecnica Dot-Art, che consente di riprodurre qualsiasi immagine attraverso la sua scomposizione in fori di diverso diametro e passo: una pelle metallica completamente forata che filtra la luce solare senza impedirne il naturale passaggio.

Il rivestimento, dotato di retrocoibentazione in pannelli di poliuretano espanso a celle chiuse, si compone di oltre 1.088 pannelli di diverse misure, fissati a profili in estruso di alluminio post verniciati Ral 7016, mediante viti in acciaio inox testate per la resitenza al vento. Suddiviso in tre prospetti di facciata, composti da tre suddivisioni che creano lunghi cavedi tra le facciate, l’involucro conferisce all’immobile un aspetto dinamico e multi sfaccettato.

«L’esecuzione di questa commessa », dichiara Mauro Barbuio, presidente e ceo di Atena, «si inserisce nell’ambito dei programmi di sviluppo del segmento dedicato alle facciate architettoniche, che oggi rappresenta un mercato in espansione, al quale vogliamo offrire qualità tecnica e soluzioni su misura, che ci permettano di partecipare alla realizzazione di opere senza tempo».