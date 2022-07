Due nuovi prodotti premium per la linea di adesivi per piastrelle Baumit

Il design dell’ambiente bagno riveste sempre più un ruolo fondamentale, con un’attenzione spiccata alle nuove tendenze funzionali ed estetiche. Senza scendere a compromessi su qualità e prestazioni, Baumit propone Baumacol, gamma completa e affidabile di prodotti per la piastrellatura professionale, con un’offerta che spazia dai primer agli adesivi, dai fuganti colorati ai sigillanti elastici.

I prodotti della linea Baumacol offrono anche la corretta protezione dall’umidità e arredano con personalità gli ambienti. La gamma costituisce una risposta affermata e consolidata, continuamente arricchita da prodotti innovativi, sviluppati attraverso una costante e intensa attività di ricerca nel Viva Research Park e nei laboratori dell’azienda austriaca.

Baumit ha ampliato la sua linea di adesivi per piastrelle con due nuovi prodotti premium: Baumacol FlexTreme e Baumacol FlexUni Gel.

Baumacol FlexTreme è la soluzione adesiva professionale di alta gamma per sottofondi molto esigenti. Si tratta di un adesivo estremamente flessibile, sia per esterni che per interni, ideale per l’incollaggio di rivestimenti e pavimenti in ceramica di diversi formati e per tutti i tipi di ceramica e pietre naturali. Questa soluzione esprime la sua versatilità in ogni situazione: con piastrelle sottili in pietra, dai mosaici fino al grande formato, anche con sottofondi a bassissimo assorbimento. Classificato come C2TE S2, Baumacol FlexTreme è studiato per ridurre le sollecitazioni e favorire la resistenza ai carichi statici, e garantisce a tutti i piastrellisti professionisti la sicurezza di un progetto perfetto senza compromessi.

Il nuovo Baumacol FlexUni Gel, con innovativa tecnologia gel, rappresenta il nuovo standard degli adesivi per la piastrellatura in ceramica e pietra naturale. È più semplice e flessibile nell’applicazione, adattandosi a ogni esigenza: da viscoso a cremoso fino a più fluido, senza però perdere adesione. Baumacol FlexUni Gel con la sua elevata lavorabilità, un’asciugatura rapida e omogenea, garantisce una lavorazione veloce e sicura su tutti i sottofondi. È un prodotto ideale per la posa di piastrelle da parete in ceramica e mosaico a pavimento, piastrelle in pietra fine e pietra naturale, per interno ed esterno.