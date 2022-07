Climagold e Climaplus di Ytong, blocchi green per pareti isolate

Leggerezza, unita ad affidabilità e resistenza: sono tra i punti di forza di Ytong, sistema costruttivo in calcestruzzo aerato autoclavato, prodotto a partire da materie prime naturali, altamente performante ed efficace per realizzare degli edifici efficienti, salubri, confortevoli e rispondenti ai più severi protocolli di green building.

I blocchi Ytong vantano anche la incombustibilità (Euroclasse A1) e ottime capacità termoisolanti, che ne rendono ideale l’utilizzo per realizzare pareti monostrato perfettamente isolate senza dover prevedere ulteriori interventi di coibentazione.

Con i blocchi Climagold e Climaplus è possibile realizzare murature esterne di tamponamento monostrato perfettamente isolate, con una lavorazione semplice e utilizzando un solo prodotto, senza prevedere sistemi di isolamento aggiuntivi.

La soluzione monostrato Ytong consiste nella posa in opera di blocchi a giunto sottile con trasmittanza termica fino a U=0,15W/ m2K. Ytong permette di ridurre lo sfasamento termico e mantenere una piacevole temperatura interna sia in estate che in inverno, evitando di abusare di riscaldamento o raffrescamento, unendo risparmio energetico ed economico.

Con il sistema costruttivo Ytong si ottiene un involucro edilizio performante non solo dal punto di vista energetico, ma anche con ottimi livelli di isolamento acustico, traspirabilità al vapore, resistenza al fuoco, ecosostenibilità e durabilità della facciata.

Infatti, l’elevata permeabilità al vapore del materiale, evita la formazione di muffe e consente alla parete di agire come naturale regolatore dell’umidità interna, assorbendo quella in eccesso e rilasciandola gradualmente, creando ambienti abitativi salubri e confortevoli.

Inoltre, i blocchi Ytong naturalmente privi di fibre e di Voc: presentano un profilo ambientale eccellente, comprovato da numerose certificazioni, che attestano la loro sostenibilità e l’impatto ambientale minimo per la sua produzione. Sono dotati della Dichiarazione ambientale di prodotto Epd e rispettano i criteri ambientali minimi Cam, necessari per accedere agli incentivi fiscali del superbonus 110%.

L’elevata qualità del materiale, le sue prestazioni garantite e le sue proprietà ecosostenibili permettono di ottenere i crediti previsti dai protocolli di certificazione ambientale come Leed e Itaca.