Cartongesso: la luce arreda anche all’esterno con GypsoComete di Fassa Bortolo

Il cartongesso è uno strumento sempre più utilizzato per gestire in modo veloce strutture e ricreare spazi sia per esigenze tecniche sia per quelle estetiche. I migliori interventi necessitano però di materiali allo stato dell’arte.

Per esempio, con soluzioni come GypsoComete, linea di lastre in cartongesso targate Fassa Bortolo, dotate di un profilo centrale in alluminio predisposto per l’inserimento di strisce led, così da creare tagli di luce, giochi e disegni su pareti, contropareti e controsoffitti.

La luce diventa, quindi, protagonista assieme al materiale e gioca un ruolo essenziale nel dare vita a soluzioni creative di grande effetto.

La proposta di Fassa Bortolo è disponibile in due versioni per interni, normale con tagli da 18 millimetri, oppure in versione XL, con tagli da 40 millimetri. Entrambe le versioni poi sono disponibili in quattro conformazioni (Line, Angle, Cross, Star) per adattarsi a qualsiasi necessità progettuale, e consentire di creare facilmente anche disegni con tagli di luce misti.

La soluzione si inserisce in un trend più che mai attuale: i due anni passati, infatti, hanno spinto gli italiani a riscoprire anche il valore degli spazi esterni alla propria abitazione. E proprio per questo la versatilità del cartongesso abbinato alla luce trova nuovi ambiti di realizzazione. Nella soluzione Fassa, infatti, anche l’esterno di un edificio si scalda con tagli di luce che sembrano nascere al suo interno.

GypsoComete Galaxy è un’originale soluzione per illuminare pareti, contropareti e controsoffitti realizzati su superfici in esterno, non soggette ad acqua di dilavamento.

Si tratta di moduli composti da due sezioni laterali realizzate con la lastra cementizia Gypsotech Externa light Ba13, unite da un profilo in alluminio anodizzato in cui è possibile inserire barre Led da 24 Volt. Come per le soluzioni da interno, grazie al medesimo mix di diverse conformazioni, è possibile non solo illuminare lo spazio ma creare geometrie nuove.