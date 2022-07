AkzoNobel acquisirà i rivestimenti per ruote in alluminio di Lankwitzer Lackfabrik

Con il recente accordo sul business dei rivestimenti liquidi per ruote di Lankwitzer Lackfabrik, la tedesca AkzoNobel rafforzerà il proprio portafoglio di rivestimenti ad alte prestazioni.

Il completamento dell’operazione, soggetto ad approvazione normativa, è previsto entro la fine del 2022. Il sito di Lankwitzer Rims and Wheel di Lipsia produce per le principali case automobilistiche europee: Daimler, Audi, VW, Opel, Fiat e Renault.

“L’acquisizione di questa attività integrerà il nostro portafoglio di vernici in polvere esistente e amplierà la nostra gamma di prodotti innovativi – sostiene Michael Friede, chief commercial officer di AkzoNobel, performance coatings -. Saremo in grado di fornire ai clienti un’offerta completa di rivestimenti per ruote in alluminio liquido e in polvere, diventando uno sportello unico per il settore, il che rafforzerà in modo significativo la nostra posizione nel mercato automobilistico”.

L’accordo conferma la bontà delle strategie aziendali: “È un’ottima occasione, che si allinea con la nostra strategia Grow & Deliver – continua Friede – che offrirà l’accesso a nuovi settori di mercato con interessanti prospettive”.

“Siamo orgogliosi del business che abbiamo costruito qui a Lankwitzer Leipzig – afferma Leo Rokeach, amministratore delegato di Lankwitzer -. È giunto il momento di consentire ai nostri dipendenti e ai nostri clienti di beneficiare di un ambiente globale, che senza dubbio AkzoNobel è in grado di offrire. Far parte delle attività mondiali di AkzoNobel darà prospettive di crescita interessanti per la sede di Lipsia e per i suoi dipendenti”.

Oltre allo stabilimento in Germania, il business dei rivestimenti per ruote di Lankwitzer, che ha una presenza crescente in Cina, gestisce laboratori a Lipsia e in Turchia.

L’accordo fa seguito a una serie di acquisizioni da parte di AkzoNobel avvenute negli ultimi due anni, tra cui Grupo Orbis in America Latina, Titan Paints in Spagna e Portogallo, New Nautical Coatings negli Stati Uniti e, più recentemente, l’acquisizione dell’Africa pitture e rivestimenti di Kansai Paint.

AkzoNobel, presente in oltre 150 paesi al mondo, è uno dei principali fornitori di vernici e rivestimenti sostenibili, con diversi marchi come Dulux, International, Sikkens e Interpon.