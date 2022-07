Accordo di Versalis (Eni) con Forever Plast per il riciclo

Versalis (gruppo Eni) e Forever Plast, azienda italiana specializzata nel riciclo delle plastiche post-consumo, hanno siglato un nuovo accordo nell’ambito di un progetto volto a trasformare l’area industriale di Porto Marghera. L’accordo, firmato oggi dall’amministratore delegato di Versalis Adriano Alfani e dall’amministratore delegato di Forever Plast Piersandro Arrighini, prevede l’acquisizione di una licenza esclusiva per la realizzazione di un’unità di riciclo meccanico avanzato per plastiche selezionate post-consumo provenienti dalla raccolta differenziata, in particolare polistirene e polietilene ad alta densità. La licenza acquisita da Forever Plast amplierà il portafoglio prodotti di Versalis da materie prime riciclate e rafforzerà la sua leadership in Europa nel riciclo meccanico del polistirene per applicazioni ad alto valore aggiunto, compreso l’imballaggio alimentare.

Nel petrolchimico

L’impianto, la cui entrata in esercizio è prevista nel 2024, sarà localizzato nelle aree disponibili del petrolchimico di Porto Marghera, avrà una capacità di 50 mila tonnellate annue di rifiuti preselezionati, dai quali produrrà compound polimerici riciclati .

L’accordo prevede anche l’estensione del contratto con Forever Plast, che garantirà i volumi necessari all’ampliamento del portafoglio di prodotti riciclati di Versalis e consoliderà l’attuale vantaggio competitivo. Nel 2020 l’azienda ha avviato una collaborazione in base alla quale sono state sviluppate nuove mescole di polistirene fino al 75% di contenuto riciclato, già disponibili sul mercato con il marchio Versalis Revive®, per il confezionamento alimentare, l’isolamento termico e il settore elettrico.

Lo sviluppo di un polo di riciclo meccanico per Versalis a Porto Marghera è iniziato nel 2021 con l’acquisizione della tecnologia e degli impianti di Ecoplastic, che utilizza come materia prima una materia prima a base di polistirene espanso pretrattato. Tutte le attività relative al progetto, compreso l’iter autorizzativo, sono attualmente in corso.

Secondo Adriano Alfani, amministratore delegato di Versalis, “con questo accordo puntiamo a rafforzare la trasformazione di Porto Marghera; un sito strategico per raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità. La forza e l’innovazione di questa tecnologia sta nel potenziale che offre per riciclare la plastica per il mercato degli imballaggi alimentari, che rappresenta la sfida più grande per raggiungere la circolarità e consolida la nostra leadership europea nel riciclaggio dei polimeri”.