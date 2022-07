A Milano e Roma tre nuovi showroom Saint-Gobain Ecophon

Ecophon, marchio del Gruppo Saint-Gobain specializzato in sistemi per l’acustica in ambienti non residenziali (come ad esempio uffici, scuole, ospedali) ha aperto due nuovi showroom a Roma in Piazza San Salvatore in Lauro e Piazza Fiammetta.

L’inaugurazione ha previsto un evento incentrato sulla sostenibilità che si è tenuto nella cornice dei Musei di San Salvatore in Lauro e che ha coinvolto un centinaio di professionisti tra architetti e progettisti.

L’evento è stata anche l’occasione per presentare le ultime ricerche in tema di fonoassorbimento, psicoacustica, sostenibilità e le novità normative in tema di acustica.

Gli invitati hanno potuto toccare con mano i prodotti presenti negli showroom, in particolare il Master EG, controsoffitto modulare dal design unico, vincitore del German Design Award 2022, l’Akusto One, con cui è stata realizzata una composizione e un mix di colori, e i Solo Baffle Wave che, sospesi a soffitto, ricreavano un gioco di onde molto apprezzato.

Agli showroom romani è seguita l’inaugurazione, durante la Design Week 2022, dello spazio espositivo a Milano, presso SantaSofia27, situato nell’omonima via.