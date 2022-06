Risparmio energetico grazie al sistema di riscaldamento a pavimento FIVPAV

La riduzione dei consumi di energia degli edifici è un obiettivo inderogabile per preservare il nostro pianeta. Ciò è possibile migliorando l’efficienza del sistema involucro-impianti, adottando terminali a bassa differenza di temperatura, quali i sistemi radianti.

Grazie al sistema FIVPAV, abbinato ad una pompa di calore ed ad un eventuale impianto fotovoltaico, si ottengono consumi energetici notevolmente ridotti.

La gamma dei sistemi di riscaldamento a pavimento FIVPAV offre la possibilità di installare impianti durevoli, affidabili e dal comfort ottimale, in modo semplice e veloce, in qualsiasi tipo di edificio: civili, commerciali, sportivi, uffici, luoghi di culto e costruzioni di valore storico.

In presenza di locali con forme irregolari dove è possibile posare i circuiti senza vincoli, rispettando il progetto esecutivo, FIV propone il sistema Klettjet che adotta il sistema di fissaggio rapido a strappo per rendere più semplice e veloce il compito dell’installatore.

A completamento del sistema di raffrescamento, FIV dispone di una gamma completa di deumidificatori a mobiletto o da incasso, a parete o a soffitto, che permettono di controllare l’umidità integrandosi in modo ottimale in ogni tipo di ambiente. La tecnologia adottata permette ai deumidificatori di abbattere l’umidità ambiente, facendo in modo che l’aria in ingresso abbia la stessa temperatura di quella in uscita. Il movimento dell’aria risulterà minimo e localizzato.

L’azienda FIV sarà presente a MCE 2022 dal 28 giugno al 1° luglio presso il Padiglione 4 – Stand F33 G26.