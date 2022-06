Paulinkoibenta, riqualificazione pronta per i bonus

Colorificio Paulin, azienda italiana che opera nel settore delle vernici in edilizia dal 1949, offre una completa gamma di prodotti per l’edilizia professionale e soluzioni tecnologiche per le facciate verticali.

I sistemi a cappotto Paulinkoibenta (realizzabili con Eps, grafite, Stiferite, lana di roccia e sughero), sono studiati sia per le necessità di una nuova edilizia sostenibile sia per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Queste soluzioni, infatti, consentono di beneficiare degli incentivi, abbattere i consumi, migliorare il comfort abitativo e garantire all’edificio una protezione duratura nel tempo. I principali sistemi sono certificati secondo quanto previsto per l’ottenimento del benestare Tecnico Europeo (Eta) e offrono prestazioni certe e garantite.

Colorificio Paulin fornisce, con personale tecnico dedicato, assistenza specializzata, relazioni tecniche e supporto sia nell’individuazione del ciclo corretto sia nel redigere i relativi capitolati. Inoltre, la rete commerciale dell’azienda è in grado di garantire un costante affiancamento consulenziale in cantiere.

I corsi di formazione, in linea con quanto disposto dalla normativa Uni 11716, hanno l’obiettivo di formare figure professionali in grado di eseguire la corretta posa dei sistemi Etics e si svolgono tramite lezioni teoriche e pratiche messe a disposizione da Colorificio Paulin.

L’azienda è anche organo di valutazione e certifica, secondo quanto previsto dalla norma, le competenze degli installatori tramite un esame con rilascio di relativo patentino. Fortemente impegnato nel diffondere cultura nei sistemi Etics, Colorificio Paulin è socio Cortexa, associazione italiana per «l’eccellenza nel sistema a cappotto».