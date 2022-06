Onduline: ora proteggiamo anche il legno

La costituzione del Gruppo Ondura, che riunisce Alwitra (sistemi di impermeabilizzazione per tetti piani), CB (membrane e schermi per copertura e facciate, accessori per coperture) e Onduline, ha permesso di rendere sinergiche le competenze di eccellenza delle tre aziende nei rispettivi settori di attività.

Ondura è quindi un gruppo industriale di primo piano, specializzato in sistemi di impermeabilizzazione e protezione delle costruzioni, nel cui slogan, «Protection above all», è sintetizzata la mission aziendale.

Questo nuovo assetto ha permesso a Onduline di ampliare la propria gamma e proporre con il proprio marchio Ondutiss un ampio ventaglio di soluzioni e prodotti innovativi per rispondere alle esigenze dell’edilizia moderna, nel settore delle costruzioni in legno.

L’impegno verso l’innovazione costante, lo sviluppo di nuove soluzioni, l’attività di ricerca condotta anche in collaborazione con importanti realtà accademiche come il Politecnico di Milano e, oggi, le sinergie del Gruppo Ondura, hanno gettato le basi per l’impegno su nuovi settori, con competenze approfondite e una gamma prodotti affermata e in continua evoluzione.

Ora Onduline Italia presenta, con il catalogo Wood Division, la nuova gamma di soluzioni per la protezione delle strutture edilizie in legno. È un settore emergente e in grande espansione, che traccerà la strada per l’abitare del futuro, mettendo al primo posto efficienza energetica, sostenibilità, salubrità, secondo i parametri dei protocolli green e della bioedilizia.

«Far parte del gruppo Ondura ci dà modo di ampliare la nostra offerta, con proposte complete e sinergiche in grado di soddisfare le sempre più esigenti richieste che arrivano dal mercato. Nuovi prodotti e sistemi di elevata qualità si andranno ad affiancare alle tradizionali soluzioni della gamma Onduline, portando al contempo un notevole valore aggiunto al nostro costante lavoro di promozione di soluzioni sempre più performanti», spiega Davide Torelli, direttore generale di Onduline Italia.

L’attenzione di tutto il mercato verso la sostenibilità costruttiva, le performance energetiche, la salubrità e il confort degli ambienti abitativi, la durabilità nel tempo delle soluzioni adottate, la sicurezza antisismica e antincendio, il benessere acustico, hanno alzato l’asticella della domanda, privilegiando le aziende che da sempre investono in qualità e mettono a disposizione prodotti performanti, efficienti e certificati.

In questo contesto Onduline e le aziende del Gruppo Ondura lavorano per trasformare le conoscenze tecnologiche in innovazioni che proteggano gli edifici dalle più differenti sollecitazioni cui sono esposti, prolungandone la durata e preservandone il valore. Onduline è in grado quindi di proporre al settore dell’edilizia una gamma completa di soluzioni per la protezione, l’impermeabilizzazione, la sigillatura da aria, vento, acqua delle strutture in legno, con membrane Smt di ultima generazione, per un’edilizia che sempre meglio risponda alle moderne esigenze abitative.

La gamma di soluzioni del nuovo catalogo Onduline racchiude un’ampia collezione di prodotti specifici per l’edilizia di nuova generazione ad alta efficienza energetica:

• schermi e membrane traspiranti per strutture orizzontali, inclinate e verticali

• elementi complementari per la ventilazione

• schermi bituminosi

• nastri e e guarnizioni per la tenuta all’aria e al vento.

Tra i prodotti più interessanti si trova la gamma di membrane altamente traspiranti Ondutiss Air, disponibili in diverse grammature (150, 170, 180 e 220 g/mq), costituite da un film funzionale traspirante bicomponente (Pp+Pe) realizzato con tecnologia 2com Uv+ e protetto sul lato superiore e inferiore da un Tnt di polipropilene.

O, ancora, Ondutiss Air Mono 330, una membrana traspirante al vapore a tre strati costituita da un film funzionale monolitico realizzato da una spalmatura in poliuretano (Pur) stabilizzato ai raggi Uv, protetto da due strati in Tnt di poliestere (Pes).

La cura dei dettagli e l’attenzione alla qualità del risultato ha portato Onduline a sviluppare un team tecnico altamente specializzato per dare supporto a tutte le fasi di progettazione e consulenza ai clienti. E l’intervento del reparto tecnico è fondamentale per individuare le migliori soluzioni costruttive e per rispondere ai requisiti necessari al progetto (come per l’ottenimento del superbonus 110%).