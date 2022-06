Nuovo logo per Aipe, l’Associazione Italiana Polistirene Espanso

Aipe, l’Associazione Italiana Polistirene Espanso, rinnova la sua immagine grazie a un progetto di rebranding che coinvolge l’intera identità visiva.

Nata nel 1984 con l’obiettivo di tutelare e promuovere l’immagine del polistirene espanso sinterizzato (EPS) di qualità e di svilupparne l’impiego, Aipe è costantemente cresciuta divenendo punto di riferimento nazionale per tutte le tematiche riguardanti il polistirene in edilizia, nell’imballaggio e il suo impatto ambientale.

Grazie a una costante crescita associativa, l’associazione annovera nel suo asset le più importanti aziende del settore, quali i produttori della materia prima, i trasformatori, le aziende fabbricanti macchinari per la trasformazione e lavorazione del polistirene espanso.

«Dopo più di trent’anni era giunto il momento di far percepire questa importante evoluzione e si è deciso di attualizzare l’immagine dell’associazione ai cambiamenti in atto, dando vita a una nuova identità al passo con i tempi e all’altezza di un contesto sempre più dinamico. Quella di cambiare brand non è stata una delle sfide più semplici», afferma Alessandro Augello presidente di Aipe. «La nuova immagine doveva soddisfare tutte le aspettative che il nostro marchio ha da sempre rappresentato, proiettando il brand nel futuro».

Questo l’approccio con il quale si è affrontato il nuovo percorso di rebranding, affidato all’agenzia di comunicazione Realtà di Milano che ne ha sviluppato creativamente il concept.

Il nuovo logo con lettere distaccate sottolinea come Aipe sia un acronimo e non una parola,

mentre i tre simboli che formano il pittogramma, e che esprimono nell’insieme dinamicità e

circolarità, sono un riferimento a tre palline di polistirolo viste attraverso una “zoomata” d’insieme, che ne evidenzia non a caso solo una parte , e che rappresentano nei diversi colori i settori Edilizia, Imballaggio e Riciclo, le principali aree in cui l’EPS trova impiego.

I colori conservano l’originale arancione per l’edilizia esaltando il blu (già presente nel

precedente logo, ma in tono minore) per l’imballaggio, e l’azzurro che meglio esprime il concetto di aria, elemento che compone la pallina di EPS, e che richiama anche il

concetto di sostenibilità, riciclo e ambiente.

Questi concetti grafici originali danno continuità alla storia di Aipe nelle nuove tonalità che meglio si allineano ai canoni estetici contemporanei, dando origine al nuovo brand che si contraddistingue per eleganza, semplicità e dinamicità. Il nuovo logo verrà declinato e coordinato secondo una corporate che progressivamente interesserà tutto il materiale e i tools di comunicazione interni ed esterni dell’associazione.