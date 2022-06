Nuovo cilindro RS3 S New CISA: duplicazione chiavi sempre sotto controllo

CISA presenta il nuovo cilindro europeo RS3 S New che consente di controllare la duplicazione delle chiavi attraverso una tessera personale, chiamata AuthentiCard. La richiesta di duplicazione può essere eseguita solo da un centro autorizzato che inoltrerà la richiesta a CISA per la produzione.

Dopo aver attivato la AuthentiCard sul sito Cisa inserendo il codice stampato sulla tessera e il codice nascosto della tessera Pin in dotazione al cilindro, è possibile impostare i propri recapiti per la notifica di ogni operazione.

La tessera AuthentiCard memorizza ogni richiesta di duplica che può essere verificata sul sito. In più viene notificato un sms o una e-mail per controllare via web tutte le copie prodotte.

Il cilindro europeo CISA RS3 S New è dotato di speciali dispositivi di protezione contro i tentativi di scasso garantendo i più elevati standard di sicurezza:

elevata resistenza alla rottura e allo sfilamento +40% rispetto ai cilindri tradizionali, grazie a Sigillo, l’anima in acciaio

elevata resistenza al "bumping" o percussione, grazie al numero elevato di perni disposti radialmente

elevata resistenza al trapano grazie a perni controperni e spine in acciaio carbonitrurato

elevata resistenza al grimaldello grazie al numero elevato di perni disposti radialmente

cilindro "frizionato" in caso di emergenza, la porta si apre dall'esterno anche con chiave inserita dall'interno.

La chiave di CISA RS3 S New è brevettata a tutela della riproduzione illegale. Un elemento mobile sagomato in punta, protetto da marchio 3D, la rende estremamente difficile da clonare. Inoltre, è in grado di sviluppare fino a 8 miliardi di cifrature, rendendo praticamente impossibile che ci siano in circolazione due chiavi uguali.