Mungo Super Gold Mit Green 300: ancorante chimico ad hoc per i serramenti

Alla ricerca costante di nuove soluzioni applicative in sintonia con le normative europee e in grado di soddisfare gli utenti professionali più esigenti, Mungo ha sviluppato Super Gold Mit Green 300, un ancorante chimico pluricertificato in metacrilato senza stirene dal colore bianco, verniciabile.

Utilizzabile per la posa di serramenti, scuri, portoncini blindati e inferriate, il prodotto è studiato per un fissaggio rapido e tenace di cardini, zanche e barre filettate. Di facile applicazione, grazie all’elevata tixotropia che evita al prodotto di colare, Super Gold Mit Green 300 è idoneo anche per il fissaggio su fori larghi.

Per un’applicazione ancora più semplice è disponibile nel formato da 300 utilizzabile con pistola da silicone. Bianca e verniciabile, questa resina è particolarmente indicata per l’industria del serramento.

Il prodotto è certificato Ce per applicazione su calcestruzzo e mattoni pieni e forati e garantisce crediti Leed (IEQ-Credits 4.1 adesivi e Sigillanti) per la sostenibilità ambientale.

Fondata in Svizzera nel 1968, Mungo Befestigungstechnik è un punto di riferimento mondiale per il settore del fissaggio professionale ed è riconosciuta per tecnologie e prodotti di alta qualità anche per la sigillatura e l’isolamento termo-acustico.

L’attenzione al cliente consente all’azienda di offrire non solo prodotti di qualità certificata, ma soprattutto soluzioni e servizi innovativi atti a migliorare il lavoro dei professionisti.

Oltre ad affiancare i clienti con un’assistenza costante nella progettazione e nella realizzazione di preventivi, l’azienda mette a disposizione un configuratore online che permette di calcolare autonomamente la quantità di prodotto necessaria per realizzare la propria applicazione, oltre a un software di calcolo per la scelta e il dimensionamento dei fissaggi.