Lunga vita a ogni edificio con i sistemi di isolamento SCF

Un edificio ben isolato permette di mitigare la temperatura interna, sia in inverno, che in estate garantendo un maggiore comfort abitativo e un notevole risparmio energetico. L’isolamento termico di casa riguarda l’intero involucro opaco, quindi non solo le facciate, ma anche il tetto e i solai orizzontali a contatto con la terra o con l’esterno (nel caso, ad esempio, di un volume a sbalzo).

Oltre a proteggere l’edificio e ridurre gli sprechi energetici, i sistemi isolanti SCF – Sistemi Costruttivi Futuri fanno della sostenibilità ambientale un loro punto di forza.

Tutti i sistemi di isolamento SCF sono realizzati in Eps e acciaio e sono disponili nella LineaECO 100+ realizzati con materia prima Neopor BMBcert e certificati Remadeinitaly.

I prodotti della LineaECO 100+ sono realizzati con alte percentuali di Eps riciclato. L’impronta CO2 dei pannelli realizzati con Neopor BMBcert è ridotta del 66%, rispetto ai prodotti in Neopor tradizionale. Grazie alla certificazione Remadeinitaly tutti i prodotti della LineaECO di SCF permettono di accedere al superbonus del 110%.

Vantaggi dei sistemi di isolamento SCF:

• Veloci da applicare, facili da movimentare e installare

• Leggeri, non gravano sul carico statico dell’edificio

• Riducono i costi e i tempi di applicazione

• Sono riciclabili

Isolamento tetti a falde inclinate con il pannello Ventilplus di SCF

Il pannello Ventilplus Isola di SCF ventila e protegge migliorando il benessere e il comfort abitativo dell’intero edificio, rappresentando un ottimo sistema di coibentazione a secco micro-ventilato per realizzare coperture termo isolanti.

Leggero, coibentante e autoportante, è ideale per interventi di efficientamento energetico e rispetta le norme per il contenimento dei consumi.

Un tetto ventilato con Ventilplus apporta una costante circolazione dell’aria sotto l’intero manto di copertura. L’effetto aspirazione dal colmo provoca la corrente ascensionale che interagisce con le prese d’aria di gronda e con le caratteristiche morfologiche dei sistemi isolanti di sottotetto.

L’elemento caratterizzante del pannello è rappresentato dall’esclusiva tecnologia SCF data dai correnti in acciaio zincato, inglobati all’interno e co-sinterizzati a Z che conferiscono ai pannelli caratteristiche di maggiore solidità e maneggevolezza.

I lamierini, essendo rialzati di 2 centimetri rispetto al pannello, garantiscono un’ottima ventilazione e vengono utilizzati per fissare il listello a una distanza variabile secondo il tipo di tegola o coppo da utilizzare

Scopri di più sul sistema Ventilplus di SCF

Vai alla brochure

Isolamento coperture piane calpestabili con il sistema Top Thermo Floor di SCF

Top Thermo Floor con Divisorio Plastbau, sviluppato da SCF, è il nuovo sistema ideale per contenere le dispersioni termiche degli edifici.

Il sistema Top Thermo Floor, composto dal pannello Divisorio Plastbau di SCF, lastra Aquapanel Cement Board Roof Top e il ciclo impermeabilizzante Membrapol 250, consente di mitigare gli effetti dell’irraggiamento solare durante il periodo estivo garantendo, al contempo, un’importante barriera impermeabile contro le intemperie del periodo invernale.

Il terrazzo è la parte che fa da copertura all’edificio. Per tale ragione, l’importanza dell’isolamento di una copertura atta a contenere e limitare al massimo le dispersioni termiche, i ponti termici, le infiltrazioni dell’acqua e il conseguente rischio di condense, impone l’identificazione di una determinata strategia progettuale e la scelta di un sistema a strati con specifici requisiti tecnici.

Il sistema Top Thermo Floor rappresenta oggi il miglior sistema a secco di protezione a tetto, facile e veloce da posare, non necessita di svenimento (previa attenta verifica dell’integrità del supporto) e di discarica di materiale di risulta, con conseguente risparmio di tempi e manodopera.