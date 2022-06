Isolmant4You: isolante e cartongesso, matrimonio perfetto per pareti al top

L’isolamento termico e acustico di un edificio è in cima alla lista dei desideri degli italiani, anche grazie ai vari bonus. E, a conforto di questa esigenza, le aziende del settore si impegnano a mettere a punto soluzioni sempre nuove e, soprattutto, più performanti.

È il caso del nuovo sistema a secco Isolmant4You, che accosta in diverse combinazioni il materiale isolante a una lastra in cartongesso. Si tratta della proposta di Isolmant, che coniuga prestazioni tecniche con il desiderio comfort dell’utente. Due aspetti che sono alla base del nuovo sistema, che rivoluziona il concetto di riqualificazione e consente interventi rapidi ed economici senza demolizione, evitando la dispersione di energie e limitando gli sfridi.

Gli interventi sono inoltre performanti e sostenibili, perché tutte le soluzioni sono inalterabili nel tempo e inattaccabili dagli agenti esterni. Non solo. Isolmant4You è anche sicuro: è Voc Free (non libera agenti volatili nell’aria), atossico, anallergico e resistente al fuoco.

Il risultato è reso possibile grazie alla conoscenza che Isolmant ha dei materiali, frutto della ricerca tecnologica più avanzata per garantire le migliori prestazioni per il risanamento acustico e termico delle pareti.

Tre sono le soluzioni disponibili: IsolGypsum Special, per risanare le pareti sia acusticamente sia termicamente; IsolGypsum Perfetto con la speciale fibra Fibtec che coniuga efficienza acustica a sostenibilità; infine, IsolGypsum Telogomma, a elevato smorzamento acustico e delle vibrazioni, anche alle basse frequenze.

Ognuna è disponibile in quattro versioni, per rispondere alle esigenze dell’applicatore e del consumatore finale.

Stessa profondità di gamma per le lastre in cartongesso a cui questi isolanti sono combinati per ottimizzare il risultato: oltre alla versione Standard c’è Idro, pensata agli ambienti umidi, D+Salus, che grazie alla tecnologia Activ’Air assorbe e neutralizza fino al 70% della formaldeide. Infine, D+Resisto, con elevata resistenza meccanica, portata ai carichi e resistenza agli urti. Queste ultime due sono bianche, caratteristica che minimizza il lavoro di finitura.

IsolGypsum Special è da sempre il più apprezzato per la versatilità e completezza: può essere considerato universale, perché combina risanamento acustico e termico in soli 10 millimetri, nell’inconfondibile colore rosso Isolmant, che accoppiato a una lastra in cartongesso si trasforma nel salvamuro universale.

Un prodotto dalle caratteristiche uniche per una ristrutturazione globale, che garantisce un miglioramento del potere fonoisolante della parete e un significativo efficientamento energetico dei locali.

Questo aspetto è fortemente distintivo: IsolGypsum Special lavora come risanatore termico grazie al quale si può arrivare a ottenere un consistente risparmio di energia. Applicandolo alla parete si può ottenere una temperatura dell’aria che supera i 21 gradi, così che la parete sul quale è fissato non è più fredda e la temperatura operativa supera i 18 gradi, con un risparmio del 40% in potenza emessa dal termosifone.

La gamma sarà presto arricchita con una nuova soluzione specifica ancora più votata alla sostenibilità e alla salubrità, frutto degli studi dell’ufficio Ricerca e Sviluppo relativamente alla produzione di soluzioni realizzate con materiali di origine non fossile.

Si tratta di una versione unica sul mercato, che prevede l’utilizzo di Isolmant Special 10 millimetri Serie R, realizzato con l’innovativo polietilene di origine non fossile certificato ISCC Plus, accoppiato a una speciale lastra con elevato contenuto di materiale riciclato.

Un impegno costante dell’azienda, quello verso una produzione più sostenibile, espresso nero su bianco in Isolmant Green Planet, il protocollo di sostenibilità aziendale, una risposta concreta alle esigenze del moderno green building, che predilige materiali naturali, ecologici e biocompatibili, anche quando si tratta del controllo del rumore.