Gruppo Made: la rivendita al centro

Numerose le novità dal Gruppo Made che, in un momento notoriamente complicato seppur vivace dal punto di vista congiunturale, ma proprio per questo favorevole al cambiamento, apre a una trasformazione sostanziale della sua immagine, e anche del significato di servizio nei rapporti con le rivendite aderenti al network, che saranno sempre più al centro delle attività e delle attenzioni del Gruppo.

«La rivendita al centro» non è, quindi, solo uno slogan, ma il preciso impegno di un Gruppo che mette a disposizione i suoi servizi a supporto delle attività di vendita delle rivendite aderenti. Non solo gli acquisti in convenzione, di conseguenza, ma anche servizi di marketing avanzato, che nel nuovo corso saranno ancora più incentrati sull’utilizzo del web e, dunque, sul miglioramento della gestione dei siti internet e dei social per individuare un numero sempre maggiore di clienti, e moltiplicare così le opportunità di vendita.

Nuovo logo

Il senso di appartenenza non è solo un valore che si manifesta all’interno del Gruppo e dei punti vendita, ma anche un messaggio da trasmettere al cliente. Un messaggio riconoscibile, che deve accomunare tutte le rivendite edili del network, senza perdere un valore altrettanto importante, ovvero quello di ogni singola azienda che opera da tempo sul territorio e che rappresenta un preciso punto di riferimento per la committenza.

Il nuovo logo pone in risalto l’italianità del Gruppo, uno dei valori cardine del nuovo corso, un concetto che si arricchisce di altri importanti pregi come la presenza su quasi tutto il territorio nazionale e una spiccata professionalità, maturata negli anni attraverso l’esperienza e una sorta di artigianalità nei rapporti con i clienti, fatta di attenzione e consulenza tecnica, di presenza quotidiana a fianco di professionisti, imprese e privati. Una logica di servizio globale che da sempre caratterizza le rivendite edili Made.

Con il nuovo logo, che sarà presente in tutte le rivendite aderenti per rendere immediatamente riconoscibile l’appartenenza al Gruppo, Made vuole utilizzare un marchio condiviso per aprire al grande pubblico e convogliarlo all’interno dei magazzini edili e delle show-room.

I professionisti dell’edilizia, i progettisti e gli architetti d’interni, così come i privati che desiderano realizzare la casa dei loro sogni devono sapere che nelle rivendite del Gruppo hanno a disposizione un punto di riferimento unico, in grado di soddisfare ogni loro necessità.

La ristrutturazione, un mercato che da molti anni sostiene la congiuntura di settore, infatti, ha in molte occasioni evidenziato come il cliente privato privilegi nelle sue scelte fornitori in grado di offrirgli un servizio completo e senza pensieri. Qualità e competenza, unite all’esperienza e alla capacità di soddisfare le richieste dei clienti, rappresentano per le rivendite Made un immediato vantaggio competitivo, ma soprattutto una concreta prospettiva di futuro. Un futuro che molti indicatori prevedono difficile, ma che continuerà a offrire soddisfazioni a un’offerta organizzata e altamente professionale.

Nuova piattaforma digitale

Non è possibile oggi immaginare di sviluppare la propria attività senza utilizzare i più moderni strumenti di comunicazione. È necessario quindi dialogare con i clienti anche attraverso il web, un canale di contatto e comunicazione fondamentale per farsi trovare e quindi conoscere nella rete, e proporsi per le diverse esigenze dei clienti.

La nuova piattaforma digitale del network mette a disposizione gratuitamente a tutti gli aderenti un sito di nuova generazione. Non solo: ogni rivendita avrà la sua pagina Facebook dedicata al contatto con il cliente, con la possibilità di comunicare eventuali iniziative ed eventi di carattere locale.

Si tratta di attività che richiedono competenza sia nella creazione sia nella gestione, che deve essere continua, uno dei motivi per cui molte aziende, per mancanza di tempo e di risorse umane da dedicare si limitano a proporre siti internet basici, mentre la moderna comunicazione pretende aggiornamenti costanti. Questi servizi saranno gratuiti per le rivendite del network, perché un altro dei principi che ispira Gruppo Made è che i rivenditori devono concentrarsi sulla loro attività, a tutto il resto pensa il loro Gruppo.

Servizi esclusivi

Non solo una nuova immagine globale, un brand unico che parla a favore di tutti, e un’attenzione particolare allo sviluppo del web e dei canali social. Gruppo Made migliora anche costantemente i servizi che sono sempre più apprezzati dalle rivendite edili nazionali, tanto da veder moltiplicate in pochi mesi le nuove adesioni.

Il servizio acquisti, come accennato, prosegue nella sua selezione di fornitori che, con la loro organizzazione commerciale e la qualità dei loro prodotti, sono a loro volta fornitori di valore aggiunto alle rivendite, anche in tema di sviluppo sostenibile. È un dovere e un obbligo, anche e soprattutto come senso di responsabilità verso la comunità. Made propone oltre 200 convenzioni con produttori nazionali e internazionali selezionati oltre che per la qualità delle loro proposte, anche per l’attenzione che dedicano agli investimenti per lo sviluppo sostenibile.

In questi ultimi tempi di congiuntura estremamente favorevole, ma non povera di problemi, soprattutto per quanto riguarda gli incassi, il Gruppo ha visto aumentare sensibilmente la richiesta di assicurazione sul credito, uno strumento che Made propone in esclusiva ai suoi aderenti e che, grazie a particolari accordi, consente alle rivendite di assicurare anche un solo cliente, per una cifra definita e per un tempo limitato.

Una costante attenzione alle necessità delle rivendite aderenti è assicurata sul territorio dagli area manager. Gruppo Made è l’unica insegna del settore che offre questo servizio, utile per informare gli imprenditori della distribuzione delle novità proposte dal Gruppo e per intervenire per la soluzione di qualsiasi tipo di problemi le rivendite aderenti possano dover affrontare.

In area show-room finiture, con il servizio Livingmade il Gruppo mette a disposizione degli aderenti un layout su misura per le più diverse esigenze e disponibilità di spazio, oltre alla guida di personale qualificato, che consiglia il marketing mix fra una serie di produttori selezionati delle marche più note e prestigiose. Nulla è lasciato al caso anche per quanto riguarda la gestione interna, commerciale e finanziaria dei punti vendita.

Il Cruscotto direzionale Made permette un controllo di gestione globale dell’attività, dalla gestione delle scorte a quella amministrativa, per avere sempre, in tempo reale, la reale situazione aziendale. Anche la formazione professionale ha un’attenzione predominante nei servizi del Gruppo, perché la cultura d’impresa gioca un ruolo sempre più dominante nella gestione delle attività commerciali.

Con la sua Academy, Gruppo Made sviluppa un programma di aggiornamento costante, studiato appositamente per le rivendite aderenti, sulla gestione amministrativa e sulle più innovative tecniche di vendita.

Sguardo al futuro

Gruppo Made è il gruppo per l’edilizia italiana: più di 180 punti vendita in 18 regioni d’Italia, oltre 350 milioni di fatturato aggregato nel 2021 e ampi margini di crescita anche per quest’anno, con un convincente numero di nuove rivendite aderenti, anch’esso in sensibile aumento.

Il nuovo logo e una presenza sempre più intensa sul web e sui principali social ridefiniscono e completano l’offerta di servizi del Gruppo, che punta quindi molto sulla visibilità e sulla condivisione del marchio e dei valori che rappresenta. Un Gruppo quindi di prospettiva che vuole consolidare la sua crescita su basi concrete e realistiche per trasferire know-how e servizi a valore aggiunto alle rivendite aderenti.

Con questa «promessa di marca» il Gruppo guarda al futuro con ottimismo, pur consapevole delle problematiche che non tarderanno a manifestarsi, ma altrettanto certo che la scelta della professionalità, della competenza, della qualità dell’offerta e dell’unità di Gruppo siano i valori ideali per affrontare, con successo, le sfide del nuovo mercato.