Elle Esse: mezzo secolo per l’edilizia

Mezzo secolo di isolamento termico. È il traguardo raggiunto da Elle Esse, azienda attiva da 50 anni anche nel campo dei sistemi isolanti e impermeabilizzanti.

Elle Esse è nata, infatti, nel 1972 a Limena (Padova) come bottega artigiana specializzata nella lavorazione del polistirene, un materiale versatile ed ecocompatibile. Oltre a garantire prestazioni eccellenti nell’isolamento termico, il materiale ha una durata illimitata ed è completamente riciclabile.

Dagli inizi del nuovo secolo Elle Esse si è dedicata quasi esclusivamente alla produzione di materiali isolanti ecocompatibili per il settore edile. Da quel momento in poi la crescita è stata continua.

L’azienda ha aperto la nuova sede a Piazzola sul Brenta (Padova) e un nuovo sito produttivo a Noventa di Piave (Venezia), dove ha inaugurato un impianto all’avanguardia per l’espansione e la sinterizzazione del polistirene. Nel 2017 Elle Esse ha accresciuto ulteriormente la sua produzione con l’ingresso del nuovo moderno stabilimento produttivo a Campobasso.

L’azienda investe costantemente in ricerca e sviluppo e, con l’inserimento nel reparto produttivo di innovative e moderne tecnologie altamente performanti, si pone l’obiettivo di migliorare i processi produttivi e il prodotto finito.

I prodotti delle divisioni Elle Esse isolano e impermeabilizzano tutto l’involucro abitativo: dal sistema cappotto per le pareti ai compound per le coperture, dai prodotti per pavimenti alle soluzioni realizzate su misura per strutture commerciali e industriali.

È organizzata in cinque divisioni di prodotto: isolamento termico e acustico, sistemi a cappotto L-Thermo, membrane impermeabilizzanti Dibiten e profili architettonici Bludecor.