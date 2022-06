Edilizia in guerra con l’inflazione: iscriviti al webinar del 5 luglio

Che cosa fare di fronte a un’inflazione che ha superato il 6%, a una guerra che ha dato un’ulteriore mazzata alle materie prime, a tassi che sono in aumento? Ma, poi, lo stato dell’economia è davvero così terribile? Per il mondo dell’edilizia il 2022 si presenta a due facce, con cantieri che si aprono, altri che si arrestano a causa di un superbonus che ha dopato la domanda, ma soprattutto con grande incertezza sul futuro e prezzi che gonfiano i fatturati, ma comprimono gli utili. Occorre fare il punto ma, soprattutto, è bene guardare in azienda e scegliere gli strumenti giusti per restare in equilibrio sull’altalena della congiuntura.

Con questo obiettivo Virginia Gambino Editore organizza un webinar martedì 5 luglio 2022, ore 15.00, con l’obiettivo di fornire elementi utili alle imprese della distribuzione edile (e non solo). Il webinar seguirà due linee direttive: una fotografia aggiornata della congiuntura, che sembra mutare velocemente come il meteo in aprile, e un’analisi degli strumenti finanziari per governare l’impresa nei prossimi, probabilmente movimentati, mesi.

Perché l’inflazione è un fenomeno che va capito nelle sue cause e nei suoi impatti sulla gestione delle imprese. All’apparente miglioramento dei risultati economici, infatti, spesso segue un drenaggio di liquidità, con possibili difficoltà finanziarie. Il webinar affronterà questo tema, spiegando come prepararsi alla corsa dei prezzi e quali accorgimenti è meglio adottare nella gestione di un’azienda, per evitare di cadere nell’effetto positivo, ma «illusorio» dell’aumento dei ricavi. Occorre concentrarsi, invece, sulla gestione della cassa, come la variabile chiave da gestire, attraverso la gestione del credito, delle scorte e un nuovo rapporto con i fornitori.

Segnate la data in agenda: per partecipare è necessaria l’iscrizione.

Dopo l’iscrizione, riceverai un’email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella riunione