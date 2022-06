Edil GM e Bisio 1885 entrano in Gruppo Made

Due nuovi ingressi in Gruppo Made, l’insegna italiana della distribuzione edile che raggruppa più di 150 ragioni sociali e oltre 180 punti vendita sul territorio nazionale. In questa occasioni le regioni interessate sono la Sardegna e la Liguria.

Edil GM di Siniscola (Nuoro) è presente sul mercato dalla fine degli anni ’50 ed è giunta alla terza generazione di imprenditori del settore. La sua attività è piuttosto diversificata, perché al commercio di materiali edili affianca anche trasporti per conto terzi e un’attività di locazioni di edifici commercial. Una struttura a parte, Eurocalce, si occupa dell’acquisto di cemento e calcestruzzo cellulare.

La logistica aziendale è composta da un capannone di circa 8.000 metri quadrati, mentre altrettanti sono destinati al piazzale. Ancora, Edil GM dispone anche di uno showroom di circa 400 metri quadrati e di uno spazio brico della stessa dimensione per il settore del libero servizio. Attualmente, in azienda lavorano dieci collaboratori.

Fra i principali motivi che hanno spinto Edil GM a entrare a far parte di Gruppo Made c’è il desiderio di organizzare il futuro in prospettiva, perché la nuova generazione di imprenditori della famiglia Sirigu desidera potenziare la sua competitività utilizzando i servizi del network Made per migliorare e diversificare il suo posizionamento e conquistare nuovi segmenti di mercato.

Bisio 1885 è una rivendita storica di Genova, vicina a festeggiare i 140 anni di attività e giunta alla quarta generazione di imprenditori della distribuzione edile. Anche se è un preciso punto di riferimento nel mercato locale, come sottolinea Massimo Bisio, non viene certo meno il desiderio di veder aumentata la propria visibilità e sviluppare quindi ulteriormente il proprio business: è questo infatti il principale motivo che ha spinto l’azienda a entrare a far parte di Gruppo Made.

La rivendita è ben strutturata: oltre alla vendita di ogni tipo di materiale edile, Bisio 1885 dispone di una ferramenta, di uno showroom e di un settore dedicato all’antinfortunistica. I servizi per artigiani e imprese coprono a 360 gradi tutte le necessità di un cantiere, compresa l’assistenza diretta per particolari fasi di lavorazione.