AN Camini: canne fumarie collettive per caldaie a condensazione

Un argomento di dibattito durante le assemblee condominiali è la gestione della canna fumaria collettiva in quanto il collegamento degli apparecchi rappresenta una responsabilità per l’amministratore.

Gli uffici AN Camini sono a disposizione dei progettisti per dimensionare e approfondire, tramite videochiamate e consulti tecnici, se gli impianti sono realizzati secondo le normative vigenti o se sarebbe opportuno modificarli.

La canna fumaria collettiva, a differenza di quella utilizzata da un singolo utente, è considerata una “parte comune“ del condominio e dal 1990 è obbligatoria la progettazione secondo la legge 46/90.

Come la targa camino affissa alla base della canna fumaria anche l’installazione è esclusivamente demandata ai soli tecnici abilitati con la lettera C (d.m. 37/08 ) ed è obbligatorio utilizzare prodotti marcati CE.

Il personale AN Camini, altamente specializzato, è perfettamente in grado di dimensionare un impianto fumario collettivo basandosi sulle più recenti norme di settore, come la UNI 7129, UNI 13384 e UNI 10641.

Per l’installazione di caldaie a condensazione di ultima generazione è fondamentale prestare attenzione alla morfologia (percorso fumario) dell’impianto e il corretto dimensionamento in quanto deve essere sicura ed evitare la fuori uscita di CO nei locali abitativi.

La progettazione è strettamente correlata al percorso e all’esposizione all’esterno dei condotti fumari in quanto i parametri di verifica del corretto dimensionamento dell’impianto sono:

• la temperatura all’espulsione in atmosfera per evitare il rischio di congelamento;

• la velocità minima di espulsione per miscelare i fumi con l’atmosfera;

• le perdite di carico dovute alle curve dell’impianto.

Le caldaie a condensazione sono dispositivi ad alto rendimento che ottimizzano le dispersioni energetiche per apportare il massimo contributo della combustione di metano alle nostre abitazioni. Pertanto la temperatura bassa, inferiore a 100°C, dei fumi comporta la formazione di condensa acida all’interno dell’impianto fumario.

La tubazioni AN Camini sono in grado di resistere all’attacco corrosivo della condensa e convogliarla tramite l’apposito tappo di scarico all’interno di un abbattitore di acidità che lo neutralizza e lo rende smaltibile.

Uno dei principi chiave per il funzionamento di una canna fumaria rimane il tiraggio naturale esercitato dalla differenza di temperatura dei fumi tra l’espulsione della caldaia e il colmo del camino che è sempre più ridotto per via dell’efficienza energetica.

Questo parametro viene sostituito da un ventilatore che espelle i fumi all’interno della canna fumaria e per questo motivo i materiali AN Camini hanno una guarnizione per resistere fino a 200 Pa o 5000 Pa a seconda della necessità.

AN Camini vanta una gamma di 33 modelli di canne fumarie in diverse combinazioni di materiali avere una soluzione a qualsiasi esigenza impiantistica:

• acciaio 316L o in polipropilene PPs in parete semplici;

• acciaio 316L o in polipropilene PPs in parete doppia con isolamento 10mm di aria e con finitura esterna inox, arabescata o verniciata RAL a richiesta;

• acciaio 316L o in polipropilene PPs in parete doppia con isolamento 10 o 25mm di lana con finitura inox, nera, rame o verniciata RAL a richiesta;

• prodotti correlati agli impianti come ad esempio i tubetti di collegamento al sottocaldaia, defangatori, abbattitori di condensa, serbatoi per acqua calda e fresca, scambiatori e tutto quello che ruota attorno alla caldaia.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.ancamini.it o richiedere una consulenza tecnico/normativa scrivendo alla mail assistenza@ancamini.it o prenotati tramite il sito internet.

Per preventivi, ordini e contatti con la rete commerciale, rivenditori e depositi periferici è possibile scrivere alla mail commerciale2@ancamini.it

Per velocizzare la preventivazione o l’evasione degli ordini è disponibile un Catalogo Online dove è possibile trovare un configuratore riservato a progettisti ed installatori, visualizzare la disponibilità del materiale e avere un capitolato puntuale dei prodotti selezionati: https://www.ancamini-web.it/