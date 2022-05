Unifix- BigMat: una partnership a doppio filo

Ordine, efficienza, rapidità. Per la distribuzione è necessario ottenere un sempre maggiore risultato sia in termini di razionale disposizione dei prodotti, sia di visibilità, anche in funzione del marketing.

Ma, naturalmente, alla base di tutto ci sono i prodotti, che devono essere in linea con le richieste del mercato, come conferma Massimo Baraldi, chief marketing officer di Unifix.

Domanda. Unifix ha stretto da tempo una partnership con BigMat. Perché?

Risposta. Unifix da oltre 15 anni ha dato vita ad una partnership con BigMat, Gruppo leader in Italia e in Europa di punti vendita per la distribuzione di materiali per costruire, ristrutturare e rinnovare. Questa stimolante collaborazione ha portato nel tempo a sviluppare idee e progetti comuni a vantaggio degli associati, con iniziative innovative, sia di carattere commerciale che di comunicazione comune, verso il mercato di riferimento. Abbiamo il piacere di confrontarci spesso con il Gruppo e possiamo affermare che, fra le sue principali caratteristiche, c’è indubbiamente quella di possedere un dinamismo sempre in grado di accogliere nuove proposte, capaci di valorizzare e sostenere i soci nel loro lavoro quotidiano. La collaborazione tra le due aziende si fonda anzitutto sul supporto della nostra rete commerciale, presente in ogni provincia del territorio nazionale, oltre che sulle nostre innovative soluzioni espositive, su uno shop online efficiente, per arrivare fino ad alla completa riprogettazione dell’intero punto vendita, attraverso l’utilizzo di professionisti del settore che hanno con la nostra azienda un rapporto privilegiato.

D. In che cosa si distinguono le viti per legno 2FX? Perché sono innovative e quali sono i vantaggi?

R. I vantaggi sono davvero molti, dal filetto doppio Hi-Lo a passo rapido, alla rivoluzionaria punta T-Rex, dentellata e zigrinata, che garantisce un alto potere di penetrazione, senza tagliare le fibre del legno, come avviene invece utilizzando le viti tradizionali con fresa. Il movimento oscillatorio durante l’avvitamento, garantisce un minor attrito e consente quindi di lavorare con minor sforzo e minor dispendio di energie, per l’uomo e anche per gli utensili. Volendo sintetizzare, le viti per legno 2Fx garantiscono maggior durata della batteria, e conseguente vita più lunga, degli apparecchi utilizzati e, soprattutto, minor dispendio di energia e forza durante l’avvitamento, per una maggiore sicurezza e comfort sul lavoro da parte dell’operatore.

D. Quali sono le principali caratteristiche di costruzione del prodotto?

R. Le viti sono realizzate in uno speciale acciaio al carbonio, temperato ad alta flessibilità, e i due filetti separati partono dalla punta (Hi-Lo). L’intervallo del filetto è a passo rapido, e garantisce perciò una maggiore velocità di avvitamento. Le misure disponibili sono dal Ø 4 al Ø 8 millimetri

D. Come è distribuito il prodotto?

R. Attraverso la nostra collaudata rete commerciale, con oltre 80 agenti presenti sul territorio nazionale, ma anche digitalmente attraverso la piattaforma Unishop, il nostro software dedicato alla clientela pensato non tanto come strumento per l’invio ordini, ma come un vero e proprio consulente all’acquisto intelligente.

D. In negozio ha uno spazio dedicato?

R. Certo. Il prodotto viene proposto attraverso Uniformat, la soluzione altamente modulare, ideale per chi all’interno della rivendita edile vuole massimizzare la redditività di ogni comparto merceologico attraverso un concetto di shop-in-shop, con l’obiettivo di valorizzare e migliorare la visibilità e la comunicazione al cliente finale dei prodotti proposti. Tutto ciò si traduce in uno scaffale con comunicazione efficace e personalizzata che, oltre ad essere di sicuro impatto visivo, è sicuramente molto funzionale per la scelta prodotto da parte dei clienti finali, all’interno del punto vendita.

D. È un prodotto certificato?

R. Sì, il prodotto è certificato CE secondo la normativa En 14592:2008 + A1:2012 e ha Sigillo di Qualità AV24, certificato in Austria. Il certificato AV24, rilasciato da Avvio, una società terza specializzata nella certificazione di prodotti nel settore viteria, attesta non solo che il prodotto ha tutte le caratteristiche per poter circolare nel mercato comunitario, ma anche un livello qualitativo ai massimi livelli, grazie a specifici controlli sulla sicurezza, sui materiali e sulla qualità di ogni singola partita di viti 2Fx.

D. Può essere interessante anche per il fai-da-te?

R. Assolutamente sì. Stiamo parlando di un prodotto molto trasversale che, grazie alla sua semplicità di utilizzo, è adatto tanto a un pubblico di hobbisti, quanto ai professionisti più esigenti.

D. Come è organizzata oggi l’azienda?

R. Il cuore pulsante dell’azienda è situato nella nostra sede amministrativa, localizzata alle porte di Bolzano, dove ha sede anche un reparto di logistica avanzata in grado di soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti, che possono scegliere utilizzando un catalogo composto da 15 mila prodotti, con consegne in 24-36 ore. Operiamo sull’intero territorio nazionale grazie ad un team di 80 consulenti commerciali attentamente selezionati che quotidianamente garantisce un supporto operativo a tutti i nostri partner ed è in grado di offrire il proprio parere professionale sia in termini di rotazione dei materiali che di strategie di vendita.

D. Quali sono i vostri clienti?

R. Unifix può vantare un parco di circa 6 mila clienti l’anno, molti dei quali fortemente fidelizzati con l’azienda. Volendo semplificare, circa il 50% sono rivendite di materiale edile, il resto è suddiviso fra ferramenta e rivendite di legnami, materiale idraulico ed elettrico.

D. In che cosa si distingue l’accordo con BigMat?

R. È strutturato in modo tale da favorire lo sviluppo della parte commerciale attraverso l’utilizzo di prodotti, soluzioni e della consulenza professionale che Unifix mette costantemente a disposizione del Gruppo. Una vera partnership in cui i vantaggi sono rilevanti per entrambe le società. Inoltre, da diversi anni siamo al fianco delle scelte di BigMat per quanto concerne lo sviluppo di prodotti a marchio. Abbiamo recentemente rivisto l’intera gamma di viteria per carpenteria legno, inserendo nel packaging brandizzato BigMat, una linea di prodotto estremamente performante e qualitativamente tra le migliori presenti sul mercato nazionale, e ampliando notevolmente il numero di referenze.

Unifix-BigMat: la modularità, un punto di forza

Qualità dei prodotti e capacità di supporto sono alla base dalla collaborazione tra Unifix e BigMat, spiega Fabio Marchesi, referente per la ferramenta e l’utensileria del grande Gruppo della distribuzione.

Domanda. Perché avete scelto Unifix?

Risposta. La nostra collaborazione con Unifix è ormai ultradecennale, e in questi anni abbiamo potuto apprezzare la qualità dei prodotti e la capacità di supporto ai punti vendita BigMat, Gruppo leader in Italia e in Europa di punti vendita per la distribuzione di materiali per costruire, ristrutturare e rinnovare. Le nuove viti a marchio si inseriscono quindi in una partnership ormai consolidata.

D. In che cosa consiste la specificità dell’azienda?

R. Unifix propone soluzioni espositive che permettono di rendere più efficiente e autonoma la vendita dei prodotti presentati. La modularità del sistema permette ai nostri punti vendita di scegliere cosa presentare al proprio cliente attingendo da una vetrina di soluzioni predefinite.

D. In quali punti vendita è implementata la partnership?

R. I prodotti Unifix sono presenti in circa 150 dei 200 punti vendita BigMat.

D. Come sono disposti i prodotti Unifix?

R. Per le viti a marchio BigMat è stato sviluppato un layout dedicato, presentato in anteprima ai titolari e responsabili acquisti dei punti vendita BigMat al nostro BigMarket, fiera esclusiva giunta alla sua sesta edizione, che permette di esporre e valorizzare tutti i prodotti della nuova gamma.

D. Quale gamma di prodotti Unifix distribuite?

R. Oltre ai prodotti a marchio BigMat, nei nostri punti vendita è possibile trovare viteria, fissaggio pesante e leggero, staffe per carpenteria e fissaggio chimico.