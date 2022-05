Speciale Tetto: lavori in quota senza problemi con i dispositivi fischer

Secondo la normativa, «i lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi molto elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall’alto e ad altri gravi infortuni sul lavoro». Per questo ogni responsabile di un immobile (amministratore condominiale o proprietario) o datore di lavoro può essere coinvolto in azioni penali e civili qualora emergano violazioni o deficienze nei riguardi delle normative vigenti.

Questa premessa è necessaria per sottolineare l’importanza e l’esigenza non rinviabile dell’installazione di una linea vita sul tetto. Tra le aziende meglio sintonizzate con questa esigenza c’è fischer, specializzata nei fissaggi e anche in soluzioni per la messa in sicurezza di tutte le coperture, residenziali, commerciali e industriali.

Le linee vita di tipo stabile, secondo la norma Uni En 795, sono costituite da un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alle quali si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini. Esse vengono installate sulle coperture dei nuovi edifici per la loro manutenzione e per la manutenzione periodica di eventuali impianti o coperture fotovoltaiche.

fischer dispone di una gamma completa di dispositivi di protezione individuale, S-Line, studiata per evitare cadute dall’alto, con elementi progettati e testati in conformità alle normative, per garantire la massima sicurezza.

I dispositivi di fissaggio fischer sono idonei per la realizzazione di linee vita di tipo A (con ancoraggio puntuale), di tipo C (con ancoraggio scorrevole lungo una linea orizzontale flessibile), o di tipo B (con ancoraggio temporaneo/portatile). Per ogni tipologia di copertura, dal tetto in tegole a falde, alla copertura piana in lamiera, l’azienda offre una soluzione congeniale per il fissaggio in sicurezza della linea vita.

Accanto ai pali, sono disponibili piastre di estremità per i sistemi di ancoraggio, funi e accessori di serraggio.

La gamma fischer S-Line inoltre si è di recente allargata proponendo un nuovo sistema di protezione anticaduta collettivo, la Linea Parapetti, per la protezione di bordi e perimetri, ideale ad esempio per la messa in sicurezza di coperture piane accessibili per la manutenzione degli impianti.

I dispositivi di fissaggio fischer possono essere applicati su solai e solette in calcestruzzo, pareti in muratura, travature in acciaio, elementi in legno o coperture in lamiera.

I pali zincati a caldo da installare sono disponibili in diverse varianti e sono idonei per sistema di ancoraggio flessibile orizzontale con fune, dissipatore, morsetto serracavo, tenditore, tensiometro (opzionale).

La massima qualità e sicurezza dei prodotti fischer è garantita delle certificazioni internazionali, dai costanti e severi test di laboratorio e le molteplici prove di carico statiche e dinamiche presso enti accreditati e Università.