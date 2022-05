Speciale Outdoor: Easy Paving, il nuovo sistema di installazione carrabile di Granulati Zandobbio

Granulati Zandobbio introduce Easy Paving, un nuovo sistema di posa semplice e veloce di pavimentazioni esterne carrabili per accessi privati, terrazze, patio, vialetti e cortili.

La tecnologia innovativa, per la quale l’azienda ha presentato domanda di brevetto, si basa su una griglia in plastica riciclata al 100% e completamente riciclabile a fine vita, su cui sono appoggiate le lastre ceramiche, che vanno a incastrarsi all’interno di apposite linguette.

Easy Paving è studiato specificamente per la posa di lastre in pietra sinterizzata da 40×80 centimetri, formato esclusivo proposto da Granulati Zandobbio in due diversi spessori, 2 e 3 centimetri.

La posa in appoggio semplifica e velocizza l’installazione, che non necessita di colla o cemento, ed evita l’utilizzo dei classici piedini e crocette. La sua struttura è stata ideata per evitare sbeccature e mantenere la fuga costante, senza l’ausilio di distanziatori. Essendo posato a secco, inoltre, il prodotto può essere rimosso facilmente per eventuali ispezioni.

Easy Paving è un prodotto resistente e carrabile per traffico leggero, drenante e fonoassorbente.

Easy Paving: i vantaggi

POSA IN APPOGGIO: la lastra si incastra all’interno delle linguette

FACILE DA POSARE: posa semplice e veloce, ideale per progetti temporanei e fai-da-te

SENZA COLLA O CEMENTO: la posa avviene a secco 40X80 CM: per lastre in pietra sinterizzata di Granulati Zandobbio 40×80 centimetri

ECO-FRIENDLY: realizzato in plastica riciclata e riciclabile al 100%

CARRABILE: per traffico leggero utilizzando lastre dallo spessore 3 centimetri

EVITA L’USO DI PIEDINI: non necessita di ulteriori accessori per la posa

DRENANTE: permette il drenaggio continuo dell’acqua

FUGA COSTANTE: garantisce una fuga costante senza l’ausilio di distanziatori

FONOASSORBENTE: riduce il passaggio dei rumori esterni

EVITA SBECCATURE: le linguette servono anche per proteggere la lastra

PAVIMENTO CONFORTEVOLE: la materia del prodotto influisce sul comfort del pavimento posato

RIUTILIZZABILE: può essere spostato e riutilizzato in diversi ambienti e contesti

FACILMENTE REMOVIBILE: il prodotto può essere rimosso facilmente per eventuali ispezioni