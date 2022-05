Sika Italia festeggia 90 anni di attività

Importante anniversario in casa Sika Italia che il 14 maggio festeggia 90 anni di attività.

È il 14 maggio 1932 quando a Roma viene registrato l’atto costitutivo della filiale italiana dell’azienda svizzera, fondata nel 1910 da Kaspar Winkler, oggi realtà globale presente in oltre 100 paesi, specializzata nella produzione di prodotti chimici per l’edilizia e l’industria.

Il primo stabilimento specializzato in malte e additivi per calcestruzzi è a Como, e successivamente si insediamo gli uffici tecnici e commerciali a Milano, in via De Amicis. Tra il 2006 e il 2019 vengono portate a compimento in Italia importanti acquisizioni strategiche, con l’obiettivo di rafforzare e consolidare la presenza dell’azienda nel mercato italiano, ampliando e consolidando l’offerta di prodotti e soluzioni.

Oggi Sika Italia è presente con un headquarter a Peschiera Borromeo (Milano), e cinque sedi produttive in diverse regioni d’Italia, con oltre 350 dipendenti.

La presenza dell’azienda si è radicata sempre più nel territorio: nel 1953 troviamo le prime testimonianze di un Technical Service locale, e nel dopoguerra Sika Italia supporta la costruzione di dighe con l’additivo per calcestruzzo Frioplast. Verso la fine degli anni ‘60 nasce Sika Costruzioni a Milano.

Nel corso degli anni si contano numerosi esempi di opere architettoniche che hanno visto il contributo di prodotti e tecnologie Sika. Nel 1970 circa inizia la costruzione della Diga del Chiotas (CN), dove sono stati gettati 360 000 metri cubi di calcestruzzo, utilizzando additivi Sika.

Dal 1985 al 1993 viene realizzato il Passante Ferroviario a Milano: per impermeabilizzare la soluzione costruttiva ad “Arco Cellulare” viene adottato il sistema dell’azienda.

Più di recente, sono numerosi i progetti e siti nei quali la filiale italiana ha offerto un contributo nella realizzazione di importanti opere, sia in ambito di edilizia pubblica che privata: per citare alcune fra le realizzazioni più recenti nel 2016 partecipa ai lavori per il rinforzo strutturale del Ponte di Rialto a Venezia; nel 2017 contribuisce alla realizzazione del nuovo Aeroporto di Trieste con le soluzioni per la pavimentazione; nel 2018 contribuisce al restauro di spazi della Galleria degli Uffizi a Firenze, attraverso il rinforzo strutturale dei sistemi voltati del museo; nel 2020 partecipa all’adeguamento strutturale degli edifici dell’Università cattolica del Sacro Cuore a Brescia.

«L’obiettivo di Sika è anticipare e affrontare le sfide future fornendo soluzioni affidabili, innovative, sostenibili e di lunga durata nei settori dell’edilizia e dell’industria. In tutto ciò che facciamo, forniamo un sigillo di qualità su cui i nostri dipendenti, clienti e tutte le parti interessate possono fare affidamento, costruendo insieme fiducia ogni giorno», dichiara Salvatore Schirinzi, General Manager di Sika Italia.