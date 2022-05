Rivendite Canton Ticino: Edilgroup, si punta (anche) sul digitale

Risponde Cristina Spinellino, responsabile commerciale

DOMANDA. COM’È ANDATO IL MERCATO DELL’EDILIZIA IN CANTON TICINO NEL 2021 E QUALI PROSPETTIVE PREVEDETE PER IL PROSSIMO FUTURO?

RISPOSTA. Discretamente bene, se consideriamo le circostanze legate alla pandemia, il problema della reperibilità dei materiali e le susseguenti oscillazioni di prezzo. Per quel che concerne il mercato ticinese in generale, le statistiche parleranno chiaro nei prossimi mesi, ma l’impressione è che la situazione sia in linea con quella sperimentata dalla nostra rivendita. Lo sguardo al futuro è invece più incerto che mai. Si può immaginare che l’allentamento delle restrizioni permetterà un parziale ritorno alla normalità da un punto di vista dell’operatività quotidiana, e questo si spera che possa servire a calmierare i prezzi.

D. AVETE RISCONTRATO DIFFICOLTÀ NEL REPERIMENTO DELLE MATERIE PRIME?

R. Le difficoltà sono palesi e generalizzate, quindi possiamo dire «mal comune, mezzo gaudio». Per quanto ci riguarda abbiamo sfruttato il buono stock a disposizione e i vari magazzini per sopperire il più possibile alle esigenze puntuali dei nostri clienti.

D. IL PROLUNGARSI DELLA PANDEMIA HA INFLUITO SULLA VOSTRA ATTIVITÀ?

R. È diventata una situazione contingente, che tocca noi come tutti i nostri interlocutori e concorrenti. Ci si è quindi adeguati senza troppe lamentele, cercando ovviamente di dare, e trarre, il meglio possibile anche da questo particolare contesto storico.

D. SONO INTERVENUTE NOVITÀ A LIVELLO AZIENDALE?

R. Il 2021 ci ha permesso di assestarci prima di tutto al nostro interno. Grandi sforzi sono stati quindi profusi a livello prettamente organizzativo, in vista del 2022. Novità di rilievo rispetto al 2020 non ce ne sono state. La speranza è di raccogliere quanto seminato per i mesi a venire.

D. ALCUNI DI QUESTI ACCORGIMENTI RIGUARDANO IL MONDO DIGITALE, È CORRETTO?

R. Già in fase di pianificazione della nostra nuova realtà si era evidenziata l’esigenza di focalizzarci su una parziale digitalizzazione dei servizi. La pandemia che ne è seguita non ha fatto altro che confermare questa visione. Nel 2021 si è pertanto deciso di continuare a investire nello sviluppo della nostra piattaforma online, e proprio con l’inizio del 2022 sono state rilasciate tutta una serie di funzioni che, siamo sicuri, potranno agevolare parecchio il lavoro dei nostri clienti e quello dei collaboratori. Tra queste possiamo annoverare la possibilità di salvare ed esportare le ricerche di materiale; le stesse possono in un secondo momento essere ricaricate per procedere con la richiesta effettiva. Anche a livello di storico dei prodotti acquistati si può ora procedere a una esportazione degli articoli. Stiamo infine procedendo con un graduale e sistematico inserimento di fotografie, schede tecniche e schede di sicurezza: processo che, unitamente all’ottimizzazione dell’alberatura della piattaforma, sarà costante e continuo nel tempo.

D. SONO PREVISTI NUOVI INVESTIMENTI IN TAL SENSO?

R. Pensiamo di essere prossimi a un giusto equilibrio tra processi digitali e il tradizionale rapporto diretto, che resterà in ogni caso prioritario. Alcuni accorgimenti alla piattaforma verranno sicuramente ancora implementati, ma nel suo complesso è oggi a un buon livello.

Ragione sociale completa: EDILGROUP SA

Anno di fondazione: 2020

Sede legale: Via Pobiette 1 – 6928 Manno (Lugano)

Sito internet: www.edilgroup.ch

Email: info@edilgroup.ch

Numero punti vendita: 8

Indirizzi punti vendita: Strada Cantonale 31 – Chiggiogna (punto d’appoggio non presidiato / Biasca); Via Iragna 33 – Biasca; Via del Tiglio 4 – Giubiasco; Zona Zandone – Losone; Via Cantonale 8 – Mezzovico; Via Pobiette 1 – Manno; Via Industria 7 – Muzzano; Via Tarchini 12- Balerna

Numero showroom: 1 (Muzzano)

Magazzino: 50.000 mq totali

Titolare: famiglie Wullschleger, Ghielmi, Taiana

Responsabile ufficio acquisti: Patrizio Gottardi

Servizi principali: consulenza specialistica, logistica, trasporto materiale, showroom di finiture d’interni, catalogo online con diverse funzionalità