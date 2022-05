Rivendite Canton Ticino: Dillena, per il caro prezzi giochiamo d’anticipo

Risponde Athos Tami, direttore

DOMANDA. COME È ANDATO IL MERCATO DELL’EDILIZIA IN CANTON TICINO NEL 2021 E QUALI PROSPETTIVE PREVEDE PER IL PROSSIMO FUTURO?

RISPOSTA. Il mercato è andato bene, gli ultimi mesi in calo, soprattutto per quanto riguarda l’edilizia privata. Anche per i prossimi anni mi aspetto un calo sull’edilizia.

D. AVETE RISCONTRATO DIFFICOLTÀ NEL REPERIMENTO DELLE MATERIE PRIME?

R. Sì, dal mese di marzo-aprile dello scorso anno. Una difficoltà che ha riguardato soprattutto il legname, i materiali isolanti e ferrosi.

D. COME STATE PROVVEDENDO PER FAR FRONTE A QUESTA PROBLEMATICA?

R. Anticipiamo gli ordini, visto che i tempi di consegna sono diventati più lunghi. Poi, dove possiamo indirizziamo la clientela verso altri prodotti.

D. AVETE AVUTO DIFFICOLTÀ SULLE TEMPISTICHE DI CONSEGNA? COME È LA SITUAZIONE?

R. Come accennato, abbiamo avuto difficoltà e oggi la situazione persiste. Di certo, con l’aggravarsi del conflitto tra Russia e Ucraina la situazione difficilmente può migliorare.

D. SUL FRONTE DEI RINCARI DEI PREZZI, COME VI SIETE ORGANIZZATI?

R. I prezzi continuano ad aumentare ogni mese, soprattutto le materie legate al petrolio e anche tutti i prodotti edili la cui produzione comporta elevati costi energetici. Di conseguenza anche noi abbiamo dovuto aumentare i prezzi sui nostri listini.

D. IL PROLUNGARSI DELLA PANDEMIA HA INFLUITO SULLA VOSTRA ATTIVITÀ?

R. Per ora non particolarmente, però c’è un calo della domanda di costruzioni. Notiamo un allungamento dei tempi di inizio lavori: sembra che le persone aspettino di vedere in che direzione gira il mondo prima di muovere ulteriori passi.

D. IN TERMINI DI FATTURATO, COME AVETE CHIUSO IL 2021?

R. Meglio del 2020.

D. COME STANNO ANDANDO I PRIMI MESI DEL 2022?

R. In linea con il budget.

D. SONO INTERVENUTE NOVITÀ A LIVELLO AZIENDALE?

R. No, nessuna novità.

D. COME STANNO ANDANDO LE RELAZIONI COMMERCIALI CON L’ITALIA?

R. Bene.

D. QUALI SONO I SETTORI MERCEOLOGICI CHE VI STANNO DANDO MAGGIORI SODDISFAZIONI?

R. I sistemi a secco per l’edilizia.

D. CI SONO INVECE SETTORI IN CALO?

R. Per il momento, no.

D. COME SI COMPONE LA VOSTRA CLIENTELA?

R. All’80% sono imprese di costruzioni, gessisti, pittori, carpentieri, giardinieri e posatori di pavimentazioni e 10% privati.

D. TRA I SERVIZI PRE VENDITA E POST VENDITA CHE OFFRITE, QUALI SONO QUELLI PIÙ GRADITI DAI VOSTRI CLIENTI?

R. La consulenza, per quanto riguarda la prevendita e la cura nei servizi al cliente nel postvendita.

D. AVETE IN PROGRAMMA NUOVI PROGETTI E INVESTIMENTI?

R. Al momento no. Rimaniamo, però, vigili sul mercato.

Ragione sociale completa: DILLENA SA

Anno di fondazione: 1977

Sede legale: Via San Gottardo 104 – 6596 Gordola

Sito internet: www.dillena.ch

Email: info@dillena.ch

Punti vendita: 3

Indirizzi punti vendita: Gordola; Bioggio; Mendrisio

Magazzino: 6000 mq coperti; 12000 mq scoperti

Titolare: Gruppo Spaeter

Direttore: Athos Tami

Fatturato 2021: in linea con gli altri anni

Principali marchi trattati: Soprema, Swisspor, Sant Gobain, Knauf, Schumacher, ZZ Wancor, Fassa, Italcementi, Holcim, Creaton, Affint, Kerakoll, Laterlite, Sika