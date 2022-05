Polyglass: 20 giovani neoassunti da Sicilia e Puglia grazie al progetto Job Mobility

Polyglass, azienda del Gruppo Mapei specializzata in impermeabilizzazioni, ha adottato un innovativo approccio al reclutamento di personale qualificato per rafforzare lo stabilimento di Ponte di Piave (Treviso).

In un periodo caratterizzato da una crescente richiesta di materiali per l’edilizia, in cui molte aziende del Nord-Est si trovano a dover fronteggiare la mancanza di personale, Polyglass si è attivata su più fronti con l’obiettivo di reclutare ulteriori 20 operatori di produzione per la linea di manti sintetici, da aggiungere ai 16 assunti lo scorso anno.

Vista la difficoltà a trovare personale qualificato nelle vicinanze dell’azienda, la ricerca è stata allargata alle regioni Sicilia e Puglia, prevedendo il trasferimento permanente degli operatori selezionati. Ha preso così corpo il progetto “Job Mobility” attivato in collaborazione con Randstad e Adecco.

Le società di selezione hanno proposto a Polyglass una prima rosa di candidati, con i quali è stato organizzato un primo incontro. Dopo una fase di assessment e colloqui individuali da remoto, l’iter di selezione si è concluso con degli incontri in presenza, in loco, con il management di Polyglass.

Dopo i primi tre neoassunti, giovani siciliani tra i 18 e i 21 anni arrivati a marzo, il progetto di “Job Mobility”, prevede di inserire altre 16 figure entro il mese di maggio 2022.

Per tutti è stato predisposto un programma di accoglienza che, oltre alle normali attività di on-boarding, prevede un supporto, fornito dai partner, nell’individuazione dell’alloggio e delle soluzioni abitative e di orientamento sul territorio.