Fila Solutions: sostenibilità e innovazione per superfici sempre più performanti

Sostenibilità, innovazione, qualità e conoscenza dei materiali sono gli ingredienti della ricetta di Fila Solutions, azienda di San Martino di Lupari (Padova), punto di riferimento nella produzione di detergenti professionali e prodotti per la pulizia, il trattamento e la manutenzione delle superfici.

Fila Solutions: sostenibilità ambientale al centro

«Non ci siamo buttati sulla sostenibilità perché è una moda», ha affermato Francesco Pettenon, alla guida di Fila Solutions insieme alla sorella Alessandra, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle novità 2022, «ma è un elemento fondamentale della nostra filosofia, che coinvolge lo sviluppo del prodotto, la gestione aziendale e il processo produttivo».

L’impegno aziendale sul fronte della sostenibilità è testimoniata anche da numerosi riconoscimenti, tra cui l’inserimento nella classifica, redatta da Credit Suisse e Kon Group, Media Partner Forbes, delle 100 aziende italiane più sostenibili, con rating ESG emesso da Altis Università Cattolica e Reprisk, e premiata al Sustainability Award 2021.

Un risultato reso possibile da precise strategie in ambito produttivo: nello stabilimento padovano il 100% dell’energia elettrica proviene da fonti rinnovabili, di cui quasi il 30% è prodotto con il fotovoltaico dell’azienda, con l’obiettivo di arrivare al 50% con l’ampliamento dell’impianto stesso a fine 2022. Sempre in ottica di diminuzione dei consumi energetici, è stato installato un nuovo impianto ad hoc totalmente automatizzato per produzione del semilavorato più altovendente, il Detertek Pro, riducendo di quasi il 50% l’energia utilizzata.

La sostenibilità passa inoltre anche dai prodotti: da oltre 20 anni ha intrapreso un importante percorso di ricerca e sviluppo, per offrire al mercato protettivi a base acqua che garantissero risultati in termini di qualità e durata, nel rispetto delle persone e dell’ambiente. Oggi le formulazioni a base acqua rappresentano ben l’81% sul totale della produzione a dimostrazione del grande impegno dell’azienda verso i parametri ESG.

Gli ingredienti usati nei detergenti sono biodegradabili fino al 98%, mentre tutta la linea Pro dedicata al professionista così come la maggior parte della linea DIY (Do It Yourself) sono concentrati.

Anche il packaging rappresenta un aspetto importante nella green road aziendale. Il 100% degli imballi secondari di Fila è riciclabile (Cartone Imballi FSC e FSC MIX), mentre le taniche da 1 litro hanno ricevuto la certificazione di Amazon “Compact by design”, la quale individua prodotti che, pur non avendo necessariamente un aspetto molto diverso dagli altri, hanno un design più efficiente, portando, in larga scala, a significative riduzioni delle emissioni di CO2.

«Noi portiamo avanti il nostro progetto green presentando nuove soluzioni di prodotto e creando processi aziendali mirati alla riduzione dell’impatto ambientale. In quest’ottica abbiamo anticipato di due anni la legge, già vigore nel Nord Europa e in Canada, che prevede la rimozione dei fosfati, causa dell’eutrofizzazione delle acque, dai nostri formulati», ha dichiarato Alessandra Pettenon, Amministratore Delegato e Healthy&Safety Manager Fila Solutions.

Grazie alle sue soluzioni professionali a basso impatto ambientale, Fila è presente all’interno di Green Pea, il primo Green Retail Park al mondo dedicato al tema del rispetto dell’ambiente.

Fila ha conseguito, nel 2014, l’importante certificazione ambientale ISO 14001 e oggi è l’unica grande azienda italiana, insieme ad Atlantia, che aderisce a Climate Pledge, l’iniziativa promossa da Amazon e Global Optimism, che racchiude più di 100 aziende leader nei rispettivi settori che impegna i firmatari a raggiungere zero emissioni di CO2 entro il 2040, con 10 anni di anticipo rispetto a quanto previsto dall’Accordo di Parigi.

FILA Solutions in continua crescita

Nel 2021 Fila Solutions continua il suo percorso di crescita, testimoniato anche da un aumento del fatturato di un +5% rispetto al 2020, per un totale di circa 22 milioni di euro.

L’azienda conta oggi 104 dipendenti tra l’headquarter e l’Innovation Center di San Martino di Lupari (Padova), il Centro di Sperimentazione a Fiorano Modenese nel cuore del Distretto ceramico di Sassuolo e le sei sedi commerciali estere in Germania, Spagna, Francia, USA, Gran Bretagna e Emirati Arabi.

Con un investimento di 1,5 milioni di euro, l’Innovation Center aperto nel 2020 «conferma quanto l’azienda creda nella formulazione e ricerca e sviluppo condotta sui materiali», ha sottolineato Alessandra Pettenon.

«Grazie alla conoscenza delle superfici e alle loro destinazioni d’uso, siamo in grado di offrire soluzioni innovative ed efficaci alla pulizia, protezione e manutenzione delle superfici, sia in ambito domestico che di cantiere», ha sottolineato Giovanna Tonin, responsabile marketing e Communication manager di Fila.

Un punto di forza che ha portato l’azienda a essere riconosciuta come una realtà di riferimento e di eccellenza nei settori edilizia/costruzioni e chimico, ottenendo anche la Nomination al Middle East Construction Award 2021.

Il riconoscimento premia le eccellenze globali e le personalità manageriali più meritevoli nel mondo delle costruzioni e dell’edilizia e che con il loro operato stanno contribuendo a definire gli standard di eccellenza del settore nel territorio UAE e a “plasmare” gli edifici non solo dal punto di vista architettonico, ma anche di attenzione alla sostenibilità e al benessere dell’individuo.

FILA Solutions: dal lucido da scarpe a prodotti professionali per la cura delle superfici

Nata nel 1943 dai fratelli Guido e Pietro Pettenon, l’azienda si è evoluta dall’iniziale produzione di lucido da scarpe, alla formulazione di prodotti professionali per la cura delle superfici.

L’evoluzione, avvenuta negli anni ’70 su iniziativa dell’attuale presidente Beniamino Pettenon, ha portato l’azienda a diventare una realtà globale, presente in tutti gli anelli della filiera ceramica e lapidea, attraverso sei sedi commerciali estere (Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Emirati Arabi) e una rete che presidia la fornitura di prodotti e servizi in quasi 90 paesi nel mondo.

Grazie all’ampia offerta di prodotti specifici, ha consolidato, nel tempo, oltre 200 partnership con produttori internazionali di superfici ceramiche e in pietra naturale ed è in grado di garantire, oltre alla distribuzione, la relativa assistenza tecnica in tutto il mondo.

La mission di Fila è quella di soddisfare il cliente attraverso un percorso di innovazione e ricerca che mette al centro il ciclo di vita delle superfici, dalla loro creazione in linea al comportamento in termini di manutenzione, pulizia e protezione.

«L’affermazione dell’azienda è testimoniata non solo da una quotidiana presenza in cantiere, ma anche dagli interventi di prestigio eseguiti con i nostri sistemi di trattamento, perfetti sia nelle dimore storico-artistiche come Palazzo Tornabuoni a Firenze, il Palazzo della Ragione a Padova, sia negli edifici contemporanei come l’Armani Hotel di Dubai, l’Aeroporto di Doha, il nuovo Palazzo Presidenziale di Abu Dhabi e molte altre referenze», afferma Francesco Pettenon.