Fassacol Easylight S2, il nuovo collante alleggerito Fassa Bortolo

Fassacol Easylight S2 è il nuovo adesivo creato dai laboratori Fassa Bortolo, un collante alleggerito altamente deformabile monocomponente, in versione bianca o grigia, per applicazione di pavimenti e rivestimenti in interni ed esterni, classificato C2E S2 secondo EN 12004.

Un prodotto performante, nato per rispondere alle richieste degli applicatori più esigenti, grazie a una formulazione che gli garantisce un’elevata lavorabilità e capacità bagnante: contiene infatti speciali inerti alleggeriti che ne facilitano la stesura, facilitando il lavoro del posatore in cantiere.

Altamente deformabile, è in grado di supportare la posa di grandi formati e lastre sottili fino a 320×160 cm. La sua resa è fino all’80% superiore rispetto agli altri adesivi bicomponenti S2.

È adatto all’impiego su piastrelle ceramiche di ogni tipo e formato (klinker, monocottura, bicottura, cotto, gres porcellanato anche in lastre a basso spessore), ricomposti a base cemento, materiale lapideo (insensibile all’umidità e alla macchiatura).

Nella versione bianca è idoneo per l’incollaggio di mosaici di ogni tipologia, sia ceramico che vetroso, anche in piscina.

Adatto anche alla posa in ambienti ad alto traffico, con forti sollecitazioni meccaniche, termiche o vibrazioni.

È ideale per la posa su qualsiasi parete o pavimento, interni o esterni: su intonaci e massetti con o senza impianto di riscaldamento o raffreddamento, sistemi di isolamento termico a cappotto Fassatherm, impermeabilizzanti della linea Aquazip, lastre del sistema cartongesso Gypsotech, lastricati solari, o anche per la posa in facciata esterna.

Fassacol Easylight S2 rispetta gli standard più severi in materia di emissioni nocive, garantendo una maggiore salubrità dell’aria sia per gli operatori che per l’utente finale, poiché assicura bassissime emissioni di composti organici volatili nell’aria (VOC), come certificato dall’ottenimento del marchio GEV Emicode EC 1Plus e dalla Classificazione A+ riportati nella confezione.

Il prodotto è disponibile in sacchi leggeri da 15 kg, dotati di una pratica maniglia integrata, così da essere maneggiati più facilmente.