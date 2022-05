Drutex: nuove finestre Iglo Premier e Iglo Ext

Con l’estate in arrivo, Drutex introduce due nuovi modelli di finestre per garantire più luce alla casa e protezione dal caldo: Iglo Premier e Iglo Ext.

Dotate di un coefficiente di trasmittanza termica che varia da Ug = 1,0 W/(m2k) a Ug

= 0,6 W/(m2k), le finestre hanno vetri di ampie dimensioni (1230x1480mm) per una maggiore luminosità all’interno degli ambienti.

Iglo Premier è caratterizzata da una doppia apertura (le ante si possono sia spingere che sollevare) in linea con gli standard di funzionalità moderni, mentre Iglo Ext ha la tipica apertura a battente, perfetta per ogni abitazione, anche in spazi ridotti.

Entrambi i modelli sono dotati di doppio sistema di guarnizioni esterna e interna in EPDM per garantire ottime prestazioni termiche, vetri con maggiore isolamento acustico, laminati sicuri e antieffrazione, ornamentali, antisole e sabbiati.

Sia Iglo Premier che Iglo Ext sono prodotte in materiale PVC che non richiede

alcun tipo di manutenzione. Inoltre, entrambi i modelli sono offerti in una vasta

gamma di colori: grigio, antracite, rovere naturale, rosso scuro, verde muschio e

avorio per adattarsi agli interni di ogni ambiente.

Fondata nel 1985 a Bytów in Polonia, Drutex è specializzato nella produzione di porte e finestre. Oggi l’azienda raggiunge una capacità produttiva di 7000 finestre al giorno in un impianto di oltre 95 mila mq, esportando la sua ampia gamma di prodotti (finestre, porte, avvolgibili, facciate continue, sistemi scorrevoli, giardini d’inverno, casa intelligente) nella maggior parte dei paesi europei, in USA, Messico, Australia e Medio Oriente.