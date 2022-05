Numeri, sintesi, previsioni: niente è più importante, in questo momento, di avere una visione chiara, lucida, puntuale di quello che è il mercato. L’edilizia, e la distribuzione di materiali, sono indissolubilmente legate alla domanda ancora forte, ma anche all’escalation dei prezzi e, giocoforza, dalle vicende della geopolitica che cammina, purtroppo, tra missili e bombe.

Insomma, che cosa succederà? La risposta, che in realtà è articolata su diversi piani, è stata al centro del recente convegno organizzato da Virginia Gambino Editore a Villa Quaranta. Erano molti i partecipanti, ma per chi non è riuscito a essere presente il nuovo numero di YouTrade ha deciso di dedicare tanto spazio ai contenuti emersi durante l’evento, senza tralasciare il confronto («senza ipocrisie» è stato definito in quella occasione) tra le diverse parti in causa, i distributori e i produttori.

I numeri della congiuntura delle costruzioni, le strategie di marketing, il ruolo della formazione: i lettori del periodico leader nel settore della distribuzione di materiali ha tradotto sulle sue pagine il notevole contributo informativo emerso al convegno. Contemporaneamente, sono disponibili gli interventi integrali sul canale YouTube della rivista, al seguente link. Il codice Qrcode per accedere ai video è riportato, in ogni caso, anche sulle pagine del periodico.

Ma non è questo l’unico motivo di interesse per il nuovo numero di YouTrade. La rivista, infatti, pubblica anche le anticipazioni sul prossimo Klimahouse, con il programma della quattro giorni di Bolzano. Inoltre, sul periodico trovano spazio alcuni approfondimenti di grande utilità per i professionisti della filiera edile, come i diversi focus sul settore del cartongesso, del fissaggio e delle case in legno. Senza dimenticare un quaderno tecnico molto puntuale sulla tecnica di costruzione off-site.

Infine, accanto ai tanti articoli, segnaliamo l’introduzione di un nuovo spazio a cura del Centro Studi YouTrade: un indice che sintetizza, commentato, lo stato di salute dell’edilizia. Il nuovo YouTrade Index è, insomma, un ulteriore valore aggiunto della rivista, uno strumento sempre più necessario per i professionisti del settore.

