A Klimahouse premiate le aziende più innovative. Ecco chi sono

Quali sono le aziende più innovative ed efficienti dell’edilizia? Il verdetto è arrivato durante la terza giornata di Klimahouse 2022. A indicare i vincitori sono stati Fiera Bolzano e Politecnico di Milano, animatori del Klimahose Prize, una tra le iniziative più importanti della manifestazione rivolto alle aziende che si sono distinte per innovazione, economia circolare e capacità di evoluzione del mercato. La giuria, guidata da Niccolò Aste, docente del Politecnico di Milano, ha decretato le eccellenze nelle categorie Innovation, Circle e Market Performance. La giuria era composta da esperti del settore energia-edificio-ambiente impegnati in progetti di ricerca e sviluppo e realizzazioni di portata internazionale come il Andrea Gasparella, docente alla Libera Università di Bolzano, Wolfram Sparber, Institute of Renewable Energy EURAC research, Ute Oberrauch, dello Studio Ute Oberrauch, Ulrich Klammsteiner, direttore Tecnico di Agenzia CasaClima, Oscar Stuffer, Solarraum, e la giovane giurata under 35, Claudia Fiabane. Giurati speciali per la categoria Startup, Stefano Dal Savio, Head of Tech Transfer Green – Noi Techpark, ed Eva Ogriseg, Ceo Tba – Tyrolean Business Angel network.

Un ulteriore premio è stato assegnato alla migliore Startup che, insieme alle altre in gara, ha partecipato all’esposizione collettiva del Future Hub all’interno dei padiglioni della fiera.

I vincitori delle quattro categorie, che hanno avuto la possibilità di presentare al pubblico i propri progetti sotto forma di pitches nei primi due giorni della fiera, sono stati annunciati venerdì 20 maggio alle ore 15 durante la cerimonia ufficiale di premiazione trasmessa anche in diretta streaming.

I vincitori

Per la categoria Innovation, rivolta ai prodotti/servizi che hanno saputo apportare una significativa innovazione tecnologica nel proprio settore di riferimento, spostando in avanti l’orizzonte delle prestazioni e della qualità tecnico-economica ottenibili, il vincitore è risultata Schöck Bauteile, con Schöck Tronsole. La motivazione della giuria: sistema per l’isolamento al rumore da calpestio, con cuscinetti e profili elastomerici inseriti nei raccordi dei giroscale. Il prodotto rappresenta una soluzione completa per l’isolamento acustico di scale monolitiche prefabbricate. Oggi più che mai il fattore acustico si affianca ai requisiti termici ed energetici per garantire il comfort interno.

Per la categoria Circle, rivolta a prodotti/servizi che si distinguono per una forte vocazione nei confronti dell’economia circolare, della salvaguardia dell’ambiente e della salute delle persone, attraverso l’utilizzo di materiali rinnovabili, biologici, riciclabili o riciclati, il vincitore è stato BIOmatCanapa by Pedone Working con Canapafor green. La motivazione della giuria: ideale per ridurre l’energia incorporata delle costruzioni, questo mattone naturale, composto da legno di canapa e legante aereo, presenta elevate prestazioni termoacustiche ed una notevole leggerezza, grazie alla sapiente disposizione della foratura.

Per la categoria Market Performance, rivolta a prodotti che hanno dimostrato la capacità di incontrare e soddisfare le esigenze di ampie fasce di utenti, ottenendo una larga diffusione sul mercato ed assumendo il ruolo di punti di riferimento per il settore, con particolare riguardo agli aspetti di sostenibilità ed efficienza energetica, il vincitore è risultato Clivet Spa con Sphera Evo 2.0 Easyhybrid, La motivazione della giuria: è una soluzione integrata con spazi di ingombro contenuti, data dalla combinazione di pompa di calore e caldaia a condensazione e dotata di un algoritmo di ottimizzazione che permette di soddisfare la richiesta termica con la minor spesa economica e la massima efficienza energetica.

Infine, per la categoria Startup, dedicata alle realtà imprenditoriali/aziendali emergenti, capaci di offrire servizi/prodotti a forte contenuto innovativo, il vincitore è Isinnova con Brix: il sistema permette di costruire con un unico elemento sia strutture verticali (pareti) sia strutture orizzontali (solai o coperture). Per la realizzazione di pareti, le travi disposte verticalmente, ad interasse costante, vengono incastrate con elementi identici, ma disposti orizzontalmente (correnti). All’esterno sono previsti pannelli di rinforzo fissati alle travi BRIX per irrigidire la struttura. Le travi e i pannelli di rinforzo sono in legno microlamellare LVL di abete. La versatilità di Brix rende possibile realizzare abitazioni, ampliamenti di strutture già esistenti, moduli da interno e da esterno e persino arredi strutturali.

Un’ulteriore inziativa nata quest’anno è il premio per la migliore Startup del settore Mobility, con in giuria Camila Tellez, Plug & Play – Motorvalley Accelerator. Vincitrice, proclamata durante il Klimamobility Congress, la startup torinese 2electron, che sviluppa una soluzione software per riportare le emozioni di guida sugli EV, sia sulle due che sulle quattro ruote.