Speciale Outdoor: supporti Pedestal per un decking a basso impatto ambientale nella Val Vigezzo

Per godere dell’incantevole panorama della Val Vigezzo, i proprietari di una villa nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, hanno deciso di sfruttare lo spazio esterno a loro disposizione, completando i lavori dell’ampio giardino con un elegante decking, per un totale di 270 metri quadri.

Il compito è stato affidato all’architetto Daniele Gubetta, che ha ritenuto indispensabile trovare un metodo alternativo e sostenibile per ricoprire le aree esterne senza ricorrere a massetti o colle aggiuntive.

La villa, infatti, è costruita seguendo tutti i criteri della bioedilizia e dell’efficienza energetica, tanto da renderla una vera e propria casa passiva. Anche per le pavimentazioni dell’esterno era dunque necessaria una soluzione a basso impatto ambientale.

La realizzazione è stata portata a termine grazie all’utilizzo dei supporti Pedestal, la linea di supporti fissi e regolabili di Eterno Ivica, che garantisce una pavimentazione sopraelevata da esterno versatile e di facile installazione. Per questo progetto sono stati utilizzati in particolare i supporti della linea Eterno SE con testa per travetto in alluminio, su cui poggiano eleganti listoni per il giardino. Per le cantine, invece, sono stati utilizzati i supporti SE con testa per travetto in legno.

Composti al 100% da plastica riciclata, sono riutilizzabili a fine vita grazie al possibile reimpiego in differenti cantieri o facilmente destinati allo smaltimento. Primo di una lunga serie di accessori per pavimenti sopraelevati da esterno, il sistema regolabile autolivellante Pedestal Eterno SE è costituito da supporti in polipropilene regolabili in altezza da 28 a 550 millimetri.

La testa basculante autolivellante è realizzata in bi-materiale (polipropilene e gomma antirumore e antiscivolamento) e consente di compensare automaticamente pendenze fino al 5%. Per il raggiungimento dell’altezza in modo millimetrico il sistema dispone di una chiave di regolazione che agisce dall’alto a pavimentazione montata.

Pedestal è compatibile con qualsiasi tipo di sottosuolo purché sia compatto e non cedevole o, comunque, non tendente a deformazioni se sottoposto a pressione. Alla linea Pedestal si aggiungono una serie di accessori indispensabili per una posa perfetta, dalle clip per tamponamento verticale ai distanziatori perimetrali, dai battiscopa ai compensatori di pendenza.