Speciale Outdoor: con Twist di Gibus la pergola diventa hi-tech

Dotarsi di aree outdoor di forte impatto visivo e attrezzate per essere fruibili e funzionali in ogni stagione permette di godere appieno delle potenzialità degli ambienti en plein air. Gibus risponde a questa esigenza con la nuova pergola bioclimatica Twist, in grado di integrarsi nei più svariati contesti architettonici e naturali.

Contraddistinta da una solida struttura in alluminio estruso verniciato a polveri, questa pergola presenta un’innovativa copertura a lame orientabili che sono in grado di ruotare da 0 a 120 gradi e consentono di gestire il flusso d’aria e la luce diretta, nonché di proteggersi in caso di pioggia. La rotazione delle lame può attivarsi da telecomando oppure in maniera del tutto automatica, grazie ai rilevatori di pioggia, vento e neve integrati all’interno della struttura.

Twist è il risultato dell’attività di ricerca e sviluppo di Gibus. È una soluzione hi-tech per ottimizzare il microclima di un’area esterna, grazie ad avanzati sistemi tecnologici brevettati, come ad esempio, il sistema Twist Motion, elegante e sincrono moto di rotazione delle lame in alluminio, su due perni laterali, che consente l’apertura o la chiusura della copertura. O, ancora, Side Seal, che assicura l’isolamento perimetrale delle lame, poggianti su una guarnizione lungo il bordo interno, e permette un totale isolamento dall’ambiente esterno. Infine, Snow Melt, il sistema di riscaldamento della superficie delle lame in grado di prevenire la formazione e l’accumulo della neve sulla copertura.

Twist presenta anche la tecnologia di nebulizzazione di vapore Misting System: integrato nel perimetro della struttura, questo sistema crea, tramite ugelli nebulizzatori brevettati, una nebbia finissima che, evaporando, assorbe rapidamente il calore presente nell’ambiente circostante.

Proposta in versioni a isola, addossata frontale o laterale, Twist è in grado di consentire la massima flessibilità progettuale, grazie alla possibilità di assemblare moduli personalizzabili in una vasta gamma di combinazioni.

Inoltre, è accessoriabile con una serie di optional utili a implementarne le performance: vetrate, chiusure zip, riscaldatori, impianti audio e anche sistemi di illuminazione Led, gestibili anche tramite telecomando o da remoto. L’impianto audio è invece gestibile direttamente dal player musicale di preferenza, grazie alla connessione bluetooth con le casse integrate nelle lame.



Nelle versioni addossate, la nuova pergola bioclimatica Twist permette di valorizzare l’outdoor, aumentando al contempo la prestazione energetica dell’edificio in cui viene installata. A patto di soddisfare alcuni requisiti, la sua installazione consente anche di accedere alle detrazioni fiscali del bonus 50%. Per potere usufruire di questa possibilità, la pergola deve essere solidale all’edificio, quindi addossata, deve essere installata in relazione a una superficie vetrata della struttura e deve avere un valore gtot </= 0,35. Inoltre, deve essere esposta da est a ovest, passando per il lato sud dell’edificio.