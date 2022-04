Outdoor personalizzato con BT Group

Si chiama Code, acronimo di Customized Outdoor Design Experience. È il nuovo sistema per esterno di BT Group, caratterizzato da doghe in alluminio, studiato per integrarsi a diverse soluzioni di pergolati, al posto della piantana. L’idea di BT Group è di ottimizzare gli spazi per preservare il benessere e ritagliare nuovi angoli privati. Questo è stato il punto di partenza progettuale che ha portato l’azienda di Lesmo, specializzata nello sviluppo di soluzioni per esterno.

Code, insomma, si propone come soluzione outdoor in grado di entrare in sintonia con l’ambiente. il progetto è stato creato in collaborazione con l’architetto Ivo Pellegri, e si è trasformato in una soluzione che sintetizza comfort e funzionalità, materiali e linguaggi estetici differenti. Inoltre, consente di creare composizioni sempre nuove, inedite, a seconda delle esigenze, grazie a moduli di differenti forme e particolari elementi. Il sistema Code offre anche la possibilità di integrare illuminazione Led indiretta e di scegliere finiture colore personalizzate. La personalizzazione è possibile grazie alla composizione customizzata di screen laterali in alluminio, che possono essere completamente chiusi da pareti a tutto vetro scorrevoli, sormontati da una pergola bioclimatica o pergola con telo in pvc retraibile.

La particolarità della soluzione outdoor di BT Group è l’integrazione totale della struttura nell’involucro edilizio,, sia in termini estetici sia progettuali, tanto da essere l’emblema di New Arch, la nuova collezione di soluzioni outdoor 2022 di BT Group.