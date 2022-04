Nuova tenda oscurante per finestre da tetto ARF Print Fakro

Con l’obiettivo di trasformare le mansarde e renderle protagoniste della casa, Fakro – secondo player nel settore delle soluzioni delle finestre da tetto – propone una vasta gamma di accessori applicabili ai serramenti per renderli ancora più funzionali e, allo stesso tempo, valorizzare l’estetica del contesto in cui sono inseriti.

Tra questi si distingue la nuova tenda ARF Print, un modello proposto in un tessuto oscurante stampato con motivi geometrici o immagini a scelta. Disponibile in 18 stampe preconfigurate o in una grafica personalizzata, questa tenda si trasforma in un accessorio perfetto per regalare all’ambiente un tocco di originalità.

Particolarmente adatta per impreziosire camerette e ambienti studio, la tenda ARF Print rappresenta la soluzione ideale anche per riparare l’ambiente mansardato dall’irraggiamento solare e assicurare un piacevole “effetto crepuscolare” in qualsiasi momento della giornata.

Dotata di guide laterali che permettono di bloccare la tenda in qualsiasi posizione, ARF Print permette infatti di oscurare il vano parzialmente o totalmente, tutelando la privacy degli utenti e proteggendo i locali dai raggi UV.

Questo accessorio è proposto sia in versione manuale, sia ad azionamento elettrico con sistema a radiofrequenza Z-Wave e si adatta a tutti i modelli di finestra da tetto Fakro.