Griglia di drenaggio invisibile per pavimentazioni esterne di piscine, terrazzi e giardini

Una griglia invisibile per il drenaggio dell’acqua studiata per mantenere inalterato l’aspetto estetico delle pavimentazioni, evitando pozzanghere o ristagni d’acqua. È la soluzione brevettata da Redi, brand del Gruppo Aliaxis, messa a punto per piscine di design, terrazzi, giardini e parchi, centri sportivi, hotel e spa.

La Griglia Invisibile Redi è progettata per essere completamente integrata all’interno del materiale da pavimentazione, rimanendo completamente fuori dalla vista.