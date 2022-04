Eco Restaura, la nuova malta Mapei multiuso in calce, esente da cemento

Nell’ottica di un’edilizia sempre più sostenibile, Mapei presenta Mape-Antique NHL Eco Restaura, la nuova malta multiuso traspirante a base di pura calce idraulica naturale e materiale riciclato, esente da cemento.

La molteplice natura di Mape Antique NHL Eco Restaura permette di utilizzarla come malta da muratura per interventi di rincocciatura, scuci-cuci e, al tempo stesso, per la realizzazione di paramenti murari, come intonaco per la ricostruzione e il livellamento di vecchi supporti, anche in presenza di pitture esistenti, intonaci e rivestimenti minerali di tutti gli edifici, compresi quelli di pregio storico e architettonico, sotto la tutela della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Può essere applicata in spessori variabili da 3 a 30 mm.

Eco Restaura si aggiunge alla gamma di prodotti Mape Antique NHL Eco, di cui fa parte Eco Risana, l’intonaco deumidificante monoprodotto e monostrato ad elevata traspirabilità e porosità, idoneo per il risanamento degli edifici in muratura soggetti ad umidità di risalita capillare e dove sono presenti efflorescenze saline.

Mape-Antique NHL Eco Restaura è in accordo alla norma EN 998-1 ed è classificato come GP: “Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni”, di Categoria CS II. Inoltre, secondo la norma EN 998-2, il prodotto è classificato come T: “Malta da muratura a strato sottile”, di Classe M 2,5.

Grazie al minor utilizzo di materie prime vergini, la nuova malta multiuso Mapei è un prodotto ambientalmente sostenibile, che consente di realizzare interventi durevoli, preservando a lungo l’edificio.