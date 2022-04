Contributi Inps ridotti per i lavoratori del verde

Detrazioni e agevolazioni per le imprese del verde. L’Inps ha precisato, con un comunicato, di riconoscere e consentire di registrare il personale delle imprese che si occupano di controllare la vegetazione su ferrovie, strade, giardini e parchi come personale agricolo, con la conseguente contribuzione Inps pari al 50% in meno, grazie a detrazioni ed agevolazioni. In sostanza: un minore costo per le aziende, rivendica l’associazione di settore Assoverde, che attraverso il lavoro della propria filiera ha ottenuto, dopo cinque mesi di trattative, la riduzione delle aliquote contributive, con la conseguente iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e con il riconoscimento delle tutele proprie del settore, mentre le imprese dalle quali dipendono saranno assoggettate, solo per tali operai, alla contribuzione agricola unificata.