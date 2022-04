AirCrab, i vespai con coibentazione incorporata ad altezza variabile, oggi anche eco

SCF – Sistemi Costruttivi Futuri opera da 40 anni nel settore delle costruzioni offrendo soluzioni complete e personalizzate, concepite per dare risposta alle complesse esigenze progettuali ed esecutive dell’edilizia moderna. I sistemi costruttivi offerti dalla SCF sono caratterizzati da tecnologie innovative, rispettose dell’ambiente e con elevati livelli di sicurezza.

SCF propone come prodotto di punta, in linea con i principi dell’eco-design AirCrab Eco 100% +, vespaio iso-areato, in Eps, prodotto impiegando al 100% materie prime ottenute da Certified Renewable feedstock.

AirCrab, migliora i livelli di efficienza energetica delle moderne costruzioni, favorendo al contempo l’impiego di materie prime rinnovabili e certificate secondo lo schema REDcert2 (biomass balance approach), approccio che consente di garantire elevati livelli di isolamento, impiegando materiali a ridotto impatto ambientale, e per tanto sostenibili.

Il vespaio AirCrab di SCF – Sistemi Costruttivi Futuri

Il vespaio AirCrab, coibentato ad altezza variabile, è la soluzione ideale per realizzare vespai iso-aerati, vuoti sanitari ed intercapedini aerate tra terreno e fabbricati. Nato per migliorare le condizioni di comfort abitativo, protegge gli edifici dall’umidità di risalita e garantisce elevate prestazioni di isolamento termico.

AirCrab è composto da una cupola centrale collegata alla base attraverso i piedi modulari ad incastro UpCrab che consentono la variabilità dell’altezza con un passo multiplo di 5 cm.‎

Questa soluzione rende possibile l’alloggiamento di impianti e scarichi sotto il pavimento, garantendo facilità d’ispezione (attraverso pozzetti e/o botole).

Inoltre grazie a StopCrab è possibile effettuare tappi di chiusura laterali lungo il perimetro della fondazione ed eseguire un getto unico monolitico delle fondazioni, permettendo un notevole risparmio di costi di carpenteria, velocità di esecuzione l’isolamento delle costruzioni.‎

La gamma dei prodotti è arricchita dai Mini AirCrab, nei formati di altezza 50,75,100 e 125 mm. In pochi centimetri molte soluzioni: il passaggio dell’impiantistica per la posa delle tubazioni, la ventilazione naturale o forzata del pavimento e l’abbattimento dei consumi energetici, senza compromettere la struttura pre-esistente degli edifici.

L’innovativo sistema AirCrab, a differenza dei vespai tradizionali, consente di eliminare il ponte termico che si viene a generare in corrispondenza del nodo costruttivo tra la soletta in calcestruzzo del vespaio e le strutture di fondazione, isolando al contempo la fondazione stessa.

SCF nello sviluppo del prodotto ha posto particolare attenzione allo studio della stratigrafia di fondazione proponendo l’isolamento in Eps posizionato verso il basso, “parte fredda”, mentre la caldana in calcestruzzo, ad alta inerzia termica è posizionata al di sopra dello strato isolante, “parte calda”, funzionando così da riserva termica d’inverno, ma ancor più d’estate mantenendo ottimale la temperatura media radiante procurando così una sensazione piacevole di freschezza qualitativamente migliore a quella ottenuta con il solo raffrescamento dell’aria.

I vantaggi del vespaio AirCrab

Coibentazione incorporata

Adattabilità

Facilità di posa

Adattabile a qualsiasi forma

Alloggiamento impianti sotto il pavimento

Elimina i costi di carpenteria

Riduce il consumo di calcestruzzo ed inerti

SCF è in grado di proporre vespai isolanti AirCrab e Mini AirCrab conformi ai Cam Edilizia 2017 richiamati dal Decreto Rilancio recante le linee guida per gli interventi di isolamento energetico dell’involucro edilizia superbonus 110%.